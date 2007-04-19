Начинающий боксер Иван, прозванный Неваляшкой за нереальную стойкость к ударам, доминирует в легком весе. Однажды он влюбляется в западную супер-звезду Кэтрин, и, чтобы завоевать ее сердце, решает побить на ринге ее парня, чемпиона в тяжелом весе Робби. Хотя у героя не получается набрать нужный вес, он все равно начинает бои, и в результате проигрывает двенадцать раз подряд. Тяжело переживая поражение, Иван опускается на дно жизни, где встречает бывшего чемпиона по боксу Семеныча. Тот соглашается тренировать Неваляшку, и вскоре он возвращается на ринг триумфатором. В процессе Иван встречает юную и нежную балерину Таню, которая становится его возлюбленной, но герой все еще не готов отказаться от мечты о прекрасной Кэтрин…