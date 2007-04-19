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Киноафиша Фильмы Неваляшка

Неваляшка

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О фильме

Начинающий боксер Иван, прозванный Неваляшкой за нереальную стойкость к ударам, доминирует в легком весе. Однажды он влюбляется в западную супер-звезду Кэтрин, и, чтобы завоевать ее сердце, решает побить на ринге ее парня, чемпиона в тяжелом весе Робби. Хотя у героя не получается набрать нужный вес, он все равно начинает бои, и в результате проигрывает двенадцать раз подряд. Тяжело переживая поражение, Иван опускается на дно жизни, где встречает бывшего чемпиона по боксу Семеныча. Тот соглашается тренировать Неваляшку, и вскоре он возвращается на ринг триумфатором. В процессе Иван встречает юную и нежную балерину Таню, которая становится его возлюбленной, но герой все еще не готов отказаться от мечты о прекрасной Кэтрин…

  • Режиссерами фильма были Ульяна Шилкина, Григорий Константинопольский и Роман Качанов, но первые двое были уволены продюсером Виктором Глуховым. Однако они все же получили гонорар за сценарий, а Константинопольский стал одним из самых видных российских режиссеров, пока Глухов продолжает лепить спортивные драмы. 
  • Фильм обладает характерной для Качанова постмодернистской стилистикой и, стало быть, вмещает в себя множество отсылок: сюжетная фабула позаимствована из «Боя с тенью», а визуальное решение включает отсылки к фильмам «Матрица» и «Пила».

Неваляшка – молодой боксер, выступающий в легкой весовой категории. Отличаясь от своих соперников худобой, он, тем не менее, с легкостью укладывает их на ринг. Устав от «легких» побед, Неваляшка жаждет нокаутировать противника посерьезнее. Из новостей он узнает об американце по прозвищу «Пила», и его подружке-красотке Кэтрин. Влюбившись в девушку, он решает покорить ее сердце, побив «Пилу». Готовясь к бою, он случайно знакомится с тренером Семенычем и юной балериной, в которую сразу же влюбляется. Но по случайности за океан уходит любовное письмо, написанное им Кэтрин…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 19 апреля 2007
Дата выхода
26 апреля 2007 Россия Наше кино 16+
19 апреля 2007 Беларусь
19 апреля 2007 Казахстан
19 апреля 2007 Украина
Сборы в мире $1 151 127
Производство Слово
Другие названия
Nevalyashka, Nevaļaška, Неваляшка
Режиссер
Роман Качанов мл
Роман Качанов мл
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Елена Николаева
Елена Николаева
Алексей Панин
Алексей Панин
Артемий Троицкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Неваляшка

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Kritka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение fregat от 21/06/2007 - 23:31:03
"Пускай болтают злые языки,
Что у боксера вместо мозга жопа,
Они не в курсе этих сложных… Читать дальше…
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