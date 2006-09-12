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Натюрморт Натюрморт
Киноафиша Фильмы Натюрморт
Sanxia haoren / Still Life

Натюрморт, 2006

2006 / Китай / Гонконг
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть О фильме
«Золотой Лев» МКФ в Венеции 2006 г.

Старый город Фенцзе с 2000-летней историей затоплен, новый город еще не построен. Что-то надо спасать, с чем-то расставаться...

Шахтер Хан Саньмин приезжает в Фенцзе в провинции Шанси, чтобы повидаться со своей бывшей женой, которую он не видел 16 лет. Она когда-то бросила его и забрала с собой дочь. Они встречаются на берегу реки Янцзы и дают слово друг другу снова пожениться.

Медсестра Шеен Хон приезжает в Фенцзе, чтобы разыскать своего мужа, который уехал 2 года назад и почти потерял с ней связь. Она понимает, что они не могут быть вместе и просит его дать ей развод.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 апреля 2007
Премьера в мире 12 сентября 2006
Прокатчик Интерсинема
Режиссер
Цзя Чжан Кэ
В ролях
Санминг Хан
Хонг Вэй Ванг
Тао Жао
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Натюрморт 2 постера
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