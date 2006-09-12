Натюрморт, 2006

Старый город Фенцзе с 2000-летней историей затоплен, новый город еще не построен. Что-то надо спасать, с чем-то расставаться...

Шахтер Хан Саньмин приезжает в Фенцзе в провинции Шанси, чтобы повидаться со своей бывшей женой, которую он не видел 16 лет. Она когда-то бросила его и забрала с собой дочь. Они встречаются на берегу реки Янцзы и дают слово друг другу снова пожениться.

Медсестра Шеен Хон приезжает в Фенцзе, чтобы разыскать своего мужа, который уехал 2 года назад и почти потерял с ней связь. Она понимает, что они не могут быть вместе и просит его дать ей развод.

