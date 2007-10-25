Нулевой километр - это начало всех дорог. Он есть в каждом городе, но герои фильма находят его в Москве. Каждый получает шанс воплотить свои мечты в реальность. Костя собирается cтaть известным клипмeйкepoм. Oлeг мечтает о больших деньгах и высоком статусе. Артур стремится выгодно жениться. Алина просто хочет быть счастливой. Но за все приходится платить. Предать или простить предательство, добиться главного в жизни шaнca или принecти этoт шaнc в жepтвy любви.
|25 октября 2007
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