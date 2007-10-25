Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Нулевой километр
1 постер
Киноафиша Фильмы Нулевой километр

Нулевой километр

Nulevoy kilometr 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нулевой километр - это начало всех дорог. Он есть в каждом городе, но герои фильма находят его в Москве. Каждый получает шанс воплотить свои мечты в реальность. Костя собирается cтaть известным клипмeйкepoм. Oлeг мечтает о больших деньгах и высоком статусе. Артур стремится выгодно жениться. Алина просто хочет быть счастливой. Но за все приходится платить. Предать или простить предательство, добиться главного в жизни шaнca или принecти этoт шaнc в жepтвy любви.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 25 октября 2007
Дата выхода
25 октября 2007 Россия Каскад 16+
25 октября 2007 Беларусь
25 октября 2007 Казахстан
11 ноября 2007 США
25 октября 2007 Украина
Сборы в мире $3 360 452
Производство Cinemotion Group, Globus Film Studio
Другие названия
Nulevoy kilometr, Kilometer Zero, Kilometr zero, Nullkilomeeter, Nulltais kilometrs, Нулевой километр
Режиссер
Павел Санаев
Павел Санаев
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Александр Лымарев
Александр Лымарев
Константин Крюков
Константин Крюков
Александр Ефимов
Александр Ефимов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Нулевой километр
Авантюристы 4.8
Авантюристы (2014)
Тебе конец! 6.8
Тебе конец! (2013)
Герой 5.6
Герой (2019)
Клетка 6.1
Клетка (2015)
Кружева 0.0
Кружева (2014)
Кровавая леди Батори 4.8
Кровавая леди Батори (2014)
Путь к сердцу мужчины 5.5
Путь к сердцу мужчины (2013)
Последний уик-энд 6.9
Последний уик-энд (2005)
Я знаю, как стать счастливым 0.0
Я знаю, как стать счастливым (2008)
Чужое лицо 5.3
Чужое лицо (2015)
По секрету всему свету 5.6
По секрету всему свету (2015)
Спираль 5.1
Спираль (2014)
Фильм находится в подборках
Фильмы Федора Бондарчука Фильмы Федора Бондарчука

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 18 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Нулевой километр

Похожие фильмы онлайн

Авантюристы
 
Герой
 
Клетка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Имбирь 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош. По крайней мере он лаконичен - затянутых сцен в фильме нет. Сюжет покорения Москвы приезжими уже затрагивался в этом году, но здесь… Читать дальше…
uiliana 2 апреля 2015, 12:51
довольно необычное кино - действительно триллер, но с непривычным для триллера сюжетом, вобщем важно впечатление от фильма - а его трудно передать в… Читать дальше…
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше