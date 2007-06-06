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Если ты меня слышишь, 2007

2007 / Украина
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10 голосов
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О фильме

В личной жизни Ларисе не очень везет. Девушке уже за тридцать, а все, что у нее есть – это раны из прошлого. Единственное счастье – работа в туристическом агентстве, которая дарит много радости и приносит неплохой доход. Однажды появляется Гера, друг из прошлого. Он уверяет, что бросил жену и хочет начать новую жизнь, которую просто не представляет без Ларисы. Девушка не верит бывшему ухажеру и боится повторения неприятных ситуаций. Чтобы разобраться в чувствах, она отправляется в командировку в Крым. Однако и здесь героине не суждено насладиться покоем и отдохнуть: в один жаркий день она заплывает на своем матрасе слишком далеко и чуть не становится жертвой несчастного случая. В последний момент на помощь Ларисе приходит незнакомец, практически идеальный спаситель из кино: молчаливый красавец, знающий себе цену.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 июня 2007
Премьера в мире 6 июня 2007
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Толошный
В ролях
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Олег Комаров
Олег Комаров
Александр Дедюшко
Александр Дедюшко
Виталий Линецкий
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Если ты меня слышишь 1 постер
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Если ты меня слышишь
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