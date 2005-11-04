Если астероид со славным именем "Шон Коннери" все-таки доберется до Земли, на нашей планете не останется в живых никого. ДАЖЕ БАКТЕРИЙ! Человечество может спасти только команда супер-профессионалов, состоящая из порнозвезды, робота-гея, грудастой блондинки и других, не менее колоритных персонажей. Под мудрым руководством парализованного ученого им предстоит бросить вызов громадной каменюке, угрожающей жизни ни в чем не повинных бактерий.Ч
то? Вы уже где-то видели этот фильм? Вам показалось.
ТАКОГО БЕЗОБРАЗИЯ вы не видели никогда!
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