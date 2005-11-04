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Постер мультфильма Всем хана!
4.9
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4.9

Всем хана!

, 2005
Disaster!
США / комедия, анимация / 18+
Постер мультфильма Всем хана!
4.9

Причины посмотреть

О фильме

- перевод Гоблина

Если астероид со славным именем "Шон Коннери" все-таки доберется до Земли, на нашей планете не останется в живых никого. ДАЖЕ БАКТЕРИЙ! Человечество может спасти только команда супер-профессионалов, состоящая из порнозвезды, робота-гея, грудастой блондинки и других, не менее колоритных персонажей. Под мудрым руководством парализованного ученого им предстоит бросить вызов громадной каменюке, угрожающей жизни ни в чем не повинных бактерий.Ч

то? Вы уже где-то видели этот фильм? Вам показалось.

ТАКОГО БЕЗОБРАЗИЯ вы не видели никогда!

В ролях

Томми Ли
Мик Марс
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр
The President
Винс Нил
Никки Сиксс
Motley Crüe
Генадий Бачинский
Сергей Стиллавин
Сергей Стиллавин
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Narrator
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Narrator
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Narrator
Дэнни Манн
B-M Man
Дэнни Манн
B-M Man
Режиссер Рой Т. Вуд
Сценарист Paul Benson, Matt Sullivan
Композитор Tracy Mills
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 4 ноября 2005
Дата выхода
29 марта 2007 Россия Twister
29 марта 2007 Беларусь
23 мая 2007 Великобритания
10 ноября 2006 Исландия
29 марта 2007 Казахстан
10 августа 2006 Португалия
4 ноября 2005 США
29 марта 2007 Украина
21 февраля 2009 Япония
MPAA R
Бюджет $2 980 000
Производство Dream Entertainment, Bleiberg Entertainment, Glenn-Wright Productions
Другие названия
Disaster!, Desastre, Apollo 13 1/3, Disaster - Der Film, Disaster - The Movie, Disaster! - La película, Disaster! La terra è fottuta, Im Weltall hört dich niemand furzen!, Katastroof, Всем хана!, モトリー・クルーのディザスター！ アルマゲドン危機一発, モトリー・クルーのディザスター！ ～アルマゲドン危機一発～, Disaster! La película

Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
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