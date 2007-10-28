Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Би Муви: медовый заговор Би Муви: медовый заговор
Киноафиша Фильмы Би Муви: медовый заговор
Bee Movie

Би Муви: медовый заговор, 2007

2007 / США
7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Пчела, только что закончившая колледж, познает мир за пределами улея. Когда она открывает, что люди едят мед, который производят пчелы, она решает подать на человечество в суд. И теме самым может вывести мир из неустойчвого баланса.
7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 ноября 2007
Премьера онлайн 16 мая 2016
Премьера в мире 28 октября 2007
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Стив Хикнер
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Алан Аркин
Алан Аркин
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Ларри Кинг
Ларри Кинг
Уильям Мэси
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Монстры против пришельцев
Монстры против пришельцев (2009)
7.190909
Приключения Флика
Приключения Флика (1998)
7.1875
Муравей Антц
Муравей Антц (1998)
7.5454545
Мультфильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Головоломка» Фильмы похожие на «Головоломка»
Постер мультфильма Би Муви: медовый заговор 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Би Муви: медовый заговор смотреть онлайн

Би Муви: медовый заговор
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Монстры против пришельцев
 
Приключения Флика
 
Муравей Антц
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
vovavova 2 апреля 2015, 12:51
господи, друзья, вы что????
я уже лет 10 я вляюсь поклонником мульт-походов в кино! ещё НИ РАЗУ меня ТАК не ....(скажем - дурачили)
мульт ужасный.… Читать дальше…
Valeri97 2 апреля 2015, 12:51
Начитавшись здесь отзывов " Понтовой молодёжи" долго сомневались идти ли с сыном 4 года.
Не верьте им. Хороший мультик ! Добрый,… Читать дальше…
Отзывы Написать
44 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Джерри Сайнфелд извинился за сексуальный подтекст в детском мультфильме «Би Муви: Медовый заговор» Теперь он признает, что детям это смотреть не стоит. 
Написать
5 октября 2021 10:24
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Приложение киноафиши