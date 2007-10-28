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Би Муви: медовый заговор
Bee Movie
Би Муви: медовый заговор, 2007
2007 / США
Трейлер
7.1
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
анимация
комедия
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О фильме
Пчела, только что закончившая колледж, познает мир за пределами улея. Когда она открывает, что люди едят мед, который производят пчелы, она решает подать на человечество в суд. И теме самым может вывести мир из неустойчвого баланса.
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7.1
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
1 ноября 2007
Премьера онлайн
16 мая 2016
Премьера в мире
28 октября 2007
Возраст
0+
Прокатчик
UPI
Режиссер
Стив Хикнер
В ролях
Рене Зеллвегер
Алан Аркин
Кэти Бейтс
Ларри Кинг
Уильям Мэси
Все актеры и съемочная группа
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Мультфильм находится в
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4 постера
В общем рейтинге
1622
В жанре «анимация»
205
В жанре «комедия»
440
В фильмах США
1164
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Отзывы о мультфильме
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vovavova
2 апреля 2015, 12:51
господи, друзья, вы что????
я уже лет 10 я вляюсь поклонником мульт-походов в кино! ещё НИ РАЗУ меня ТАК не ....(скажем - дурачили)
мульт ужасный.…
Читать дальше…
Valeri97
2 апреля 2015, 12:51
Начитавшись здесь отзывов " Понтовой молодёжи" долго сомневались идти ли с сыном 4 года.
Не верьте им. Хороший мультик ! Добрый,…
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Новости о мультфильме
Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Джерри Сайнфелд извинился за сексуальный подтекст в детском мультфильме «Би Муви: Медовый заговор»
Теперь он признает, что детям это смотреть не стоит.
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5 октября 2021 10:24
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я уже лет 10 я вляюсь поклонником мульт-походов в кино! ещё НИ РАЗУ меня ТАК не ....(скажем - дурачили)
мульт ужасный.… Читать дальше…
Не верьте им. Хороший мультик ! Добрый,… Читать дальше…