Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Классический американский колледж. Две старшеклассницы — умная и красивая Диана и застенчивая Морин стоят в дамской комнате, болтают о парнях, мечтают светлом будущем. Вдруг в комнату врывается убийца и безжалостно убивает одну из девочек...
Проходит 15 лет. Диана замужем за профессором, растит дочь, преподает историю искусств. Кажется, что жизнь ее устроена и благополучна, но это не так: ее преследуют зловещие воспоминания. Утопая в кошмарах, Диана лишается рассудка...
|8 сентября 2007
|Россия
|Парадиз
|18+
|26 ноября 2009
|Германия
|21 августа 2009
|Испания
|8 сентября 2007
|Казахстан
|8 сентября 2007
|Канада
|2 апреля 2008
|США
|8 сентября 2007
|Украина
|2 апреля 2008
|Франция
|12
|7 октября 2008
|Швеция