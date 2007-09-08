Классический американский колледж. Две старшеклассницы — умная и красивая Диана и застенчивая Морин стоят в дамской комнате, болтают о парнях, мечтают светлом будущем. Вдруг в комнату врывается убийца и безжалостно убивает одну из девочек...

Проходит 15 лет. Диана замужем за профессором, растит дочь, преподает историю искусств. Кажется, что жизнь ее устроена и благополучна, но это не так: ее преследуют зловещие воспоминания. Утопая в кошмарах, Диана лишается рассудка...