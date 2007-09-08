Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мгновения жизни
6.8 Рейтинг IMDb: 6.2
Киноафиша Фильмы Мгновения жизни

Мгновения жизни

Life Before Her Eyes 18+
О фильме

Классический американский колледж. Две старшеклассницы — умная и красивая Диана и застенчивая Морин стоят в дамской комнате, болтают о парнях, мечтают светлом будущем. Вдруг в комнату врывается убийца и безжалостно убивает одну из девочек...

Проходит 15 лет. Диана замужем за профессором, растит дочь, преподает историю искусств. Кажется, что жизнь ее устроена и благополучна, но это не так: ее преследуют зловещие воспоминания. Утопая в кошмарах, Диана лишается рассудка...

Мгновения жизни - трейлер 2
Мгновения жизни  трейлер 2
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 8 сентября 2007
Дата выхода
8 сентября 2007 Россия Парадиз 18+
26 ноября 2009 Германия
21 августа 2009 Испания
8 сентября 2007 Казахстан
8 сентября 2007 Канада
2 апреля 2008 США
8 сентября 2007 Украина
2 апреля 2008 Франция 12
7 октября 2008 Швеция
MPAA R
Бюджет $13 000 000
Сборы в мире $7 248 490
Производство 2929 Productions
Другие названия
The Life Before Her Eyes, La vie devant ses yeux, Sem Medo de Morrer, Amintiri din abis, Bir Nefeste Hayat, Brosta sta matia tis, Das Leben vor meinen Augen, Davanti agli occhi, Det sidste offer, Det sista offret, In Bloom, La vida ante sus ojos, Szemvillanás alatt, Viimeinen uhri, Visas gyvenimas prieš akis, Zendegi dar pishe chashmanash, Zivljenje v hipu, Życie przed oczami, Μπροστά στα μάτια της, Мгновения жизни, Мигове, ダイアナの選択
Режиссер
Вадим Перельман
Вадим Перельман
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Эва Амурри
Эва Амурри
Габриэль Бреннан
Бретт Каллен
Бретт Каллен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Diana McFee [сказка на ночь, которую она читает Эмме] Когда детский смех звучит на лугу, И смех весёлый на холме. Моё сердце спокойно внутри груди, И всё вокруг замирает. Тогда идите домой, дети, солнце зашло, И ночная роса поднялась. Идём, играем, и побежим скорей, Пока утро не взойдет в небесах. Нет, нет, поиграем, ведь ещё день, И спать нам ещё нельзя. К тому же в небе птицы летят, И холмы покрыты овцами. Ну, ну, играйте, пока свет не погас, А потом домой, в кровать. Маленькие прыгали, кричали и смеялись, И все холмы эхом отзывались.
Трейлеры фильма
Мгновения жизни - трейлер 2
Мгновения жизни Трейлер 2
Мгновения жизни - трейлер 1
Мгновения жизни Трейлер 1
Все трейлеры
Слушать
саундтрек фильма Мгновения жизни
