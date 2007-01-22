Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Затравленная
Постер фильма Затравленная
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Затравленная

Затравленная

Hounddog 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В конце 1950-х в сельской Алабаме юная Луэллен живет со своей строгой религиозной бабушкой, но проводит большую часть своего времени со своим любимым отцом в его обветшалой лачуге. Луэллен весьма талантлива и находит покой и защиту, а также способ вымещения своей злости и ярости в музыке Элвиса Пресли.

Когда Элвис приезжает в город чтобы дать концерт, Луэллен очень хочет пойти, но у нее нет денег на билет. Ее близкий друг — Бадди — обманом заставляет Луэллен петь и танцевать как Элвис в обмен на билет на концерт. В ходе исполнения ее насилуют, что приводит к ее падению по спирали депрессии и саморазрушения. Ее сосед Чарльз учит ее петь блюз чтобы вывести ее трагедию к чему-то положительному.

Затравленная - трейлер
Затравленная  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 22 января 2007
Дата выхода
22 января 2007 Россия 18+
22 января 2007 Казахстан
22 января 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $3 750 000
Сборы в мире $131 961
Производство Deerjen Films, Full Moon Films NY, The Motion Picture Group
Другие названия
Hounddog, Untitled Dakota Fanning Project, Затравленная, Зацькована, 猎犬
Режиссер
Дебора Кампмейер
В ролях
Оливер Клейтон-Люк
Дакота Фаннинг
Дакота Фаннинг
Коди Хэнфорд
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Затравленная
Ранэвэйс 7.1
Ранэвэйс (2010)
Девять жизней 6.1
Девять жизней (2005)
Вернуть отправителю 5.2
Вернуть отправителю (2015)
Жизнь в мотеле 5.8
Жизнь в мотеле (2012)
Сейчас самое время 7.1
Сейчас самое время (2012)
Секретная жизнь пчел 7.5
Секретная жизнь пчел (2008)
Зона военных действий 7.3
Зона военных действий (1998)
Заговорщица 7.4
Заговорщица (2010)
Частная жизнь Пиппы Ли 6.8
Частная жизнь Пиппы Ли (2009)
Зеленая миля 8.9
Зеленая миля (1999)
Земля 6.6
Земля (2021)
Френни 5.1
Френни (2016)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lewellen Откуда это у тебя?
Buddy Что?
Lewellen Вот этот здоровенный синяк.
Buddy Ничего.
Lewellen У меня тоже есть.
Buddy Где?
Lewellen Вот здесь. Папа мне так сделал.
Buddy Мой папа меня не бьёт!
Lewellen Бьёт.
Buddy Не бьёт, ты лжец!
Lewellen Однажды я убью своего папу.
Buddy Не убьёшь.
Lewellen Убью! И твоего тоже, если хочешь.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Затравленная - трейлер
Затравленная Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Все упиваются «Невским», но этот детектив не хуже: 24 серии посмотрела за выходные — тут есть Шибанов из «Первого отдела»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше