В конце 1950-х в сельской Алабаме юная Луэллен живет со своей строгой религиозной бабушкой, но проводит большую часть своего времени со своим любимым отцом в его обветшалой лачуге. Луэллен весьма талантлива и находит покой и защиту, а также способ вымещения своей злости и ярости в музыке Элвиса Пресли.



Когда Элвис приезжает в город чтобы дать концерт, Луэллен очень хочет пойти, но у нее нет денег на билет. Ее близкий друг — Бадди — обманом заставляет Луэллен петь и танцевать как Элвис в обмен на билет на концерт. В ходе исполнения ее насилуют, что приводит к ее падению по спирали депрессии и саморазрушения. Ее сосед Чарльз учит ее петь блюз чтобы вывести ее трагедию к чему-то положительному.