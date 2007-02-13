Типа крутые легавые, 2007

Лондонский полицейский Николас Эйнджел настолько хорош, что весь его отдел рядом с ним выглядит ужасно. Чтобы это исправить, его переводят в тихий Сэндфорд, где ему ставят в пару Дэнни Баттермана, который бесконечно расспрашивает героя о его образе жизни в жанре экшен. Город кажется Эйнджелу невыносимо скучным, пока здесь не происходит загадочное убийство. Все выставляют его несчастным случаем, но Николас не собирается с этим мириться, ведь вскоре погибают и другие люди. Ему и Дэнни приходится пойти против всего города, чтобы раскрыть правду и наказать злодеев…