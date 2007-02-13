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Hot Fuzz

Типа крутые легавые, 2007

2007 / Великобритания
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лондонский полицейский Николас Эйнджел настолько хорош, что весь его отдел рядом с ним выглядит ужасно. Чтобы это исправить, его переводят в тихий Сэндфорд, где ему ставят в пару Дэнни Баттермана, который бесконечно расспрашивает героя о его образе жизни в жанре экшен. Город кажется Эйнджелу невыносимо скучным, пока здесь не происходит загадочное убийство. Все выставляют его несчастным случаем, но Николас не собирается с этим мириться, ведь вскоре погибают и другие люди. Ему и Дэнни приходится пойти против всего города, чтобы раскрыть правду и наказать злодеев…

  • Первый набросок сценария включал в себя любовницу Николаса по имени Виктория. Она была исключена из последующих вариантов, но большая часть ее диалогов была передана Дэнни, причем часто текст переносился без каких-либо изменений.
  • Сцены первой встречи Эйнджела и Скиннера снимались в течение двух дней. Разговор сначала был полностью снят с точки зрения Тимоти Далтона, а потом – Саймона Пегга. Утром второго дня Далтон все равно пришел на площадку и читал свои реплики, чтобы Пеггу было проще играть роль. Он отнесся к этому с благодарностью. 
  • В костюмах Ника Фроста и Саймона Пегга часто принимали за полицейских. Многие незнакомцы спрашивали у них дорогу, и они подыгрывали. Позже актеры утверждали, что это давало им почувствовать себя очень властными.

Завистливые полицейские портят жизнь своему удачливому коллеге: из большого города его отправляют служить в участок маленького городка, где он получает в напарники полного идиота. Однако именно в таком тандеме главому герою удается напасть на след настоящего преступления.

7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 5 апреля 2007
Премьера в мире 13 февраля 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эдгар Райт
Эдгар Райт
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Ник Фрост
Ник Фрост
Билл Найи
Билл Найи
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Стив Куган
Стив Куган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Типа крутые легавые 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:41
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эдгар Райт экранизирует бестселлер «Цепь» о киднеппинге По сюжету жертвы похитителей вынуждены становиться преступниками.
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19 июня 2020 14:38
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