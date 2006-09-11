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Фэй Грим Фэй Грим
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Fay Grim

Фэй Грим, 2006

2006 / США / Германия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Когда казалалось, что Генри Фул окончательно исчез из жизни, брат и сестра Грим вновь слышат его имя. К Фэй обращаются из ЦРУ с просьбой разыскать важные документы, принадлежавшие ее мужу и компроментирующими правительство. В обмен на освобождение брата из тюрьма та соглашается. Так начинается ее путешествие наперегонки со спецслужбами четырех стран. Фэй необходимо первой разыскать Генри Фула - писателя и эротомана, загадочного интеллектуала с чарующим низким голосом и порочными склонностями, шута, негодяя - и единственного человека, которого она когда-либо любила.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 30 августа 2007
Премьера в мире 11 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Twister
Режиссер
Хэл Хартли
В ролях
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Лайэм Эйкен
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фэй Грим 2 постера
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