Фэй Грим, 2006

Когда казалалось, что Генри Фул окончательно исчез из жизни, брат и сестра Грим вновь слышат его имя. К Фэй обращаются из ЦРУ с просьбой разыскать важные документы, принадлежавшие ее мужу и компроментирующими правительство. В обмен на освобождение брата из тюрьма та соглашается. Так начинается ее путешествие наперегонки со спецслужбами четырех стран. Фэй необходимо первой разыскать Генри Фула - писателя и эротомана, загадочного интеллектуала с чарующим низким голосом и порочными склонностями, шута, негодяя - и единственного человека, которого она когда-либо любила.