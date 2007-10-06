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Август Раш Август Раш
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August Rush

Август Раш, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

На одной из вечеринок судьба сводит американскую виолочелистку Лайлу Новачек и ирландского рок-музыканта Луиса Коннелли. Молодые люди проводят вместе романтическую ночь. Позже выясняется, что Лайла беременна, но ее отец воспользовавшись произошедшим с ней несчастным случаем, отдает внука в приют, убеждая девушку в потере малыша при вынужденных родах.

Следующие одиннадцать лет сын Лайлы и Луиса, получивший имя Эван, находится в детском доме. Мальчик обладает уникальным музыкальным даром и убежден, что его талант во всем слышать музыку и виртуозно ее исполнять дан ему для того, чтобы рано или поздно найти своих маму и папу.

Отчаянное желание обрести семью приводит героя в Нью-Йорк, где он попадает к Максвеллу Уоллесу по кличке Волшебник – опекуну-импресарио беглых бездомных детей, играющих на улице за деньги. Под псевдонимом Август Раш Эван начинает выступать в Центральном парке в надежде, что музыка поможет ему воссоединиться с родителями.

Музыкальную мелодраму “Август Раш” сняла Керстен Шеридан, дочь знаменитого режиссера Джима Шеридана и номинант на премию “Оскар” за сценарий к фильму “В Америке”. Главные роли в фильме исполнили Фредди Хаймор (Август Раш), Джонатан Риз Майерс (Луис), Кери Рассел (Лайла) и Робин Уильямс (Максвелл).

  • Уникальный стиль игры Августа на гитаре, включающий удары по струнам, был изобретен музыкантом Майклом Хеджесом. Первая импровизация Августа на гитаре – это песня Хеджеса «Ritual Dance».
  • На роль Лайлы Новачек рассматривали кандидатуры Лив Тайлер и Клер Дэйнс.
  • На роль Луиса Коннели создатели приглашали британского гитариста и певца Джеймса Моррисона, но тот отказался от предложения.
  • Робин Уильямс признавался, что при создании образа Волшебника вдохновлялся личностью Боно, солиста U2.
  • На создание музыки к “Августу Рашу” у композитора Марка Манчина ушло более 18 месяцев. Саундтрек к фильму был номинирован на премию “Грэмми” 2009 года.
  • Во всех сценах с игрой на гитаре, за исключением “Dueling guitars”, за главного героя сыграла американская гитаристка Каки Кинг.
  • В одной из сцен золотое колье с крестиком Лайлы падает на тротуар, прежде чем ее отец сажает девушку в лимузин. Позже в фильме такую же подвеску можно увидеть на герое Робина Уильямса.
  • В фильме присутствует множество аналогий с “Оливером Твистом” Чарльза Диккенса: Август – это непосредственно Оливер, Волшебник – Феджин, Артур – Искусный ловкач, друг Августа из приюта – Дик из работного дома, Хоуп – Роуз Мэйли, преподобный Джеймс – мистер Браунлоу.
  • За композицию “Raise It Up” фильм был выдвинут на премию “Оскар” в номинации “Лучшая оригинальная песня”. На эту номинацию также рассматривались песни “This Time” и “Break”, которые исполняет персонаж Джонатана Риза Майерса.
  • Для съемок в фильме Фредди Хаймор на самом деле научился дирижировать. Его наставником стала профессор в C.W. Post Сьюзен Дивер.
  • В сцене, где Луис на фургоне проезжает через Центральный парк, на баннере, который он видит, можно заметить Лайонела Виграма, исполнительного продюсера фильма.
  • Поспешный и неорганизованный стиль записывания нот Эваном во многом соответствует рабочей манере Джоакино Россини (“Вильгельм Телль”), который, как известно, записывал музыкальные пьесы всего за несколько часов до их исполнения.
  • В Бразилии фильм вышел под названием “Звук сердца”.
  • Август играет на гитаре модели Gibson J200, которую Элвис Пресли использовал на протяжении всей своей карьеры. Во время встречи в парке главный герой и персонаж Джонатана Риза Майерса меняются гитарами. Интересно, что Риз Майерс сыграл Элвиса в фильме “Элвис. Ранние Годы” (2005) за два года до выхода “Августа Раша”.
  • Когда Лайла и Луи находятся на крыше, внизу под домом мужчина, похожий на Волшебника, играет на губной гармошке и гитаре.
  • “Август Раш” – второй совместный фильм для Кери Рассел и Джонатана Риза Майерса после картины “Миссия: невыполнима 3” (2006).
  • Сцена в метро, когда Август пытается сбежать, снималась на станции IND Hoyt-Schermerhorn в Бруклине.
  • В сцене, где Артур ведет Августа в старый театр на встречу с Волшебником, главный герой берет с собой пиццу. Вероятно, это отсылка к аналогичной сцене из мультфильма “Оливер и компания” (1988), также вдохновленного романом Диккенса “Оливер Твист”.

Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке, обстоятельства оказываются сильнее их и они вынуждены расстаться. Родившийся ребёнок, Август Раш, по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одном из нью-Йоркских приютов.

Двенадцать лет спустя Август Раш, необыкновенно талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей.

Единственной возможностью для этого он считает свою музыку — юный музыкант верит, что если он будет играть его родители смогут узнать и найти его по музыке. Теперь, опекаемый загадочным незнакомцем, он играет на улицах Нью-Йорка и пытается найти родителей, которых он никогда не видел, с помощью своего исключительного музыкального дара.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 октября 2007
Премьера в мире 6 октября 2007
Возраст 12+
Режиссер
Керстен Шеридан
В ролях
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Кери Рассел
Кери Рассел
Терренс Ховард
Терренс Ховард
Все актеры и съемочная группа
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Август Раш
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