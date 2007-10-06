Август Раш, 2007

На одной из вечеринок судьба сводит американскую виолочелистку Лайлу Новачек и ирландского рок-музыканта Луиса Коннелли. Молодые люди проводят вместе романтическую ночь. Позже выясняется, что Лайла беременна, но ее отец воспользовавшись произошедшим с ней несчастным случаем, отдает внука в приют, убеждая девушку в потере малыша при вынужденных родах.

Следующие одиннадцать лет сын Лайлы и Луиса, получивший имя Эван, находится в детском доме. Мальчик обладает уникальным музыкальным даром и убежден, что его талант во всем слышать музыку и виртуозно ее исполнять дан ему для того, чтобы рано или поздно найти своих маму и папу.

Отчаянное желание обрести семью приводит героя в Нью-Йорк, где он попадает к Максвеллу Уоллесу по кличке Волшебник – опекуну-импресарио беглых бездомных детей, играющих на улице за деньги. Под псевдонимом Август Раш Эван начинает выступать в Центральном парке в надежде, что музыка поможет ему воссоединиться с родителями.

Музыкальную мелодраму “Август Раш” сняла Керстен Шеридан, дочь знаменитого режиссера Джима Шеридана и номинант на премию “Оскар” за сценарий к фильму “В Америке”. Главные роли в фильме исполнили Фредди Хаймор (Август Раш), Джонатан Риз Майерс (Луис), Кери Рассел (Лайла) и Робин Уильямс (Максвелл).