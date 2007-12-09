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Киноафиша Фильмы Любимый по найму

Любимый по найму

Lyubimyy po naymu 18+
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О фильме

Нина намерена провести это лето именно так, как она всегда мечтала. Девушка отправляется к морю, да не к простому, а Средиземному. А уж тут под горячим солнцем старается ни в чем себе не отказывать. Нина пользуется всеми отпускными благами: тут и невероятно красивые пляжи, и веселые вечера на дискотеках, и самая вкусная еда. Не отказывает себе девушка и в еще одной летней радости. Нина заводит настоящий курортный роман. Но расставаться с любимым по окончании отпуска девушка не намерена. Нина уверена, что ее возлюбленный Гоша не просто увлечение, она знает - это любовь всей ее жизни. Да и Гоша не против продолжить отношения в более привычном климате. Окрыленная Нина возвращается домой не только отдохнувшей и загорелой, но еще и влюбленной по уши. Она с радостью рассказывает подружкам и коллегам о мужчине своей мечты, делится планами и с гордостью отмечает завистливые взгляды. Но оказалось, что радоваться рановато. Однажды Нина возвращается домой и понимает, что ее ограбили. И все улики указывают на то, что сделал это никто иной, как принц Гоша.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 9 декабря 2007
Дата выхода
9 декабря 2007 Россия 16+
Производство Мостелефильм
Другие названия
Lyubimyy po naymu, Любимый по найму
Режиссер
Юрий Стыцковский
В ролях
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Татьяна Абрамова
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Мария Климова
Эдуард Чекмазов
Эдуард Чекмазов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
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