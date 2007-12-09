Нина намерена провести это лето именно так, как она всегда мечтала. Девушка отправляется к морю, да не к простому, а Средиземному. А уж тут под горячим солнцем старается ни в чем себе не отказывать. Нина пользуется всеми отпускными благами: тут и невероятно красивые пляжи, и веселые вечера на дискотеках, и самая вкусная еда. Не отказывает себе девушка и в еще одной летней радости. Нина заводит настоящий курортный роман. Но расставаться с любимым по окончании отпуска девушка не намерена. Нина уверена, что ее возлюбленный Гоша не просто увлечение, она знает - это любовь всей ее жизни. Да и Гоша не против продолжить отношения в более привычном климате. Окрыленная Нина возвращается домой не только отдохнувшей и загорелой, но еще и влюбленной по уши. Она с радостью рассказывает подружкам и коллегам о мужчине своей мечты, делится планами и с гордостью отмечает завистливые взгляды. Но оказалось, что радоваться рановато. Однажды Нина возвращается домой и понимает, что ее ограбили. И все улики указывают на то, что сделал это никто иной, как принц Гоша.