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Подстава
The Death and Life of Bobby Z
Подстава, 2007
2007 / США / Германия
5.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
боевик
криминал
триллер
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О фильме
Бывший морской пехотинец вынужденно становится частью хитроумного плана, и выдает себя за наркобарона Бобби Зета.
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5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
9 мая 2007
Премьера в мире
9 мая 2007
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Каскад
Бюджет
$22 000 000
Режиссер
Джон Херцфелд
В ролях
Пол Уокер
Лоуренс Фишберн
Джейсон Льюис
Джаррод Банч
Кит Кэррэдин
Все актеры и съемочная группа
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3 постера
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