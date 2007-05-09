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Подстава Подстава
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The Death and Life of Bobby Z

Подстава, 2007

2007 / США / Германия
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Бывший морской пехотинец вынужденно становится частью хитроумного плана, и выдает себя за наркобарона Бобби Зета.
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 9 мая 2007
Премьера в мире 9 мая 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Каскад
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Джон Херцфелд
Джон Херцфелд
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Джейсон Льюис
Джейсон Льюис
Джаррод Банч
Кит Кэррэдин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подстава 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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