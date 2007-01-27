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Инзеень-малина Инзеень-малина
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Инзеень-малина, 2007

2007 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Восемь новелл, связанных одним персонажем — тридцатилетним Алексеем, живущим где-то в Рязанской области. Алексей восхищается Шагалом и даже пытается писать картины в его стиле. Также он занимается археологией и учится летать на дельтаплане. Алексея окружают разнообразные эксцентричные личности — кривой, немой и старый мусульманин. Алексей возглавляет местный департамент культуры и водит дружбу с популярной художницей Катей Медведевой. Алексей отвечает на вопросы о русском провинциальном авангарде и его смысле. Невыносимая легкость его деревенской жизни приводит Алексея к единственно возможному решению — он закрывает глаза, вешает на уши ложки, произносит магическое слово "Инзеень"... и переносится в другой мир.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 января 2007
Премьера в мире 27 января 2007
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Сивков
В ролях
Павел Густов
Екатерина Столяр
Екатерина Медведева
Азгар Шакиров
Николай Чайка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Инзеень-малина 1 постер
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