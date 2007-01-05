Писатели свободы, 2007

Название отсылает к выражению Freedom Riders. «Пассажиры свободы» добивались права совместного проезда в автобусах чернокожих и белых американцев в соответствии с законом, принятым в 1961 году.

Фильм основан на реальных событиях, связанных с волнениями 1992 г. в Лос-Анджелесе, вызванными жестокими столкновениями на расовой почве. Учительница школы им. Уилсона в Калифорнии Эрин Грувел (Хилари Суонк) обсуждает с учениками проблему расизма. Она убеждает их, что у расизма много общего с нацизмом, знакомит их с «Дневником Анны Франк», организует экскурсию в Лос-анджелесский музей Холокоста. Обычные подростки, стремящиеся выжить в уличной войне, начавшейся задолго до их рождения, впервые начинают понимать, что они тоже что-то могут и что-то значат. Однажды Эрин предлагает им взять блокноты и описывать в них свою жизнь. Спустя какое-то время она читает их записи и поражается трудностям, с которыми им приходится сталкиваться. Так ее ученики становятся «писателями свободы», а Эрин Грувел в 1999 г. издает эти дневники под общим названием «Дневник писателей свободы».