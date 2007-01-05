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Писатели свободы Писатели свободы
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Freedom Writers

Писатели свободы, 2007

2007 / США / Германия
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, учительница английского языка Эрин Грюэлл, устраивается на работу в новую школу. Вскоре молодая женщина понимает, что атмосферу, которая царит в учебном заведении, уж точно нельзя назвать здоровой. Расизм, классовая ненависть, издевательства - все это обычные явления среди учеников. Во время одной из разборок между школьными группировками погибает юноша. После этого Эрин понимает, что пора брать дело в свои руки и пытается наладить с подростками связь. Она пытается донести до учащихся, что все они - уникальные личности, достойные большего, чем имеют сейчас. Ведение дневника, встречи с интересными людьми, чтение книг - все это оказывается по душе ребятам, но деятельностью Эрин недовольны другие учителя…

  • Фильм основан на реальной истории. В основу картины легла книга «Дневник писателей свободы», написанная Эрин Грюэлл и ее учениками.
  • В одной из сцен ученики знакомятся с людьми, пережившими Холокост. В кадре появились реальные люди, пережившие геноцид. 
  • «Писатели свободы» - второй фильм, в котором Хилари Суонк играет реального человека. Ранее в картине «Мальчики не плачут» (1999) актриса сыграла Брэндона Тина, трансгендерного мужчину.

Название отсылает к выражению Freedom Riders. «Пассажиры свободы» добивались права совместного проезда в автобусах чернокожих и белых американцев в соответствии с законом, принятым в 1961 году.

Фильм основан на реальных событиях, связанных с волнениями 1992 г. в Лос-Анджелесе, вызванными жестокими столкновениями на расовой почве. Учительница школы им. Уилсона в Калифорнии Эрин Грувел (Хилари Суонк) обсуждает с учениками проблему расизма. Она убеждает их, что у расизма много общего с нацизмом, знакомит их с «Дневником Анны Франк», организует экскурсию в Лос-анджелесский музей Холокоста. Обычные подростки, стремящиеся выжить в уличной войне, начавшейся задолго до их рождения, впервые начинают понимать, что они тоже что-то могут и что-то значат. Однажды Эрин предлагает им взять блокноты и описывать в них свою жизнь. Спустя какое-то время она читает их записи и поражается трудностям, с которыми им приходится сталкиваться. Так ее ученики становятся «писателями свободы», а Эрин Грувел в 1999 г. издает эти дневники под общим названием «Дневник писателей свободы».

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 5 января 2007
Премьера онлайн 18 мая 2007
Премьера в мире 5 января 2007
Возраст 16+
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе
В ролях
Хилари Суонк
Хилари Суонк
Патрик Дэмпси
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Эприл Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Писатели свободы 2 постера
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Писатели свободы
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