Идеальный незнакомец, 2007

Когда журналистка Ровена Прайс, занимающаяся расследованием убийства своей подруги, узнает, что к нему может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл, она затевает опасную игру вместе со своим помощником Майлзом Хэйли.
Принимая образы Катарины, машинистки в агентстве Хилла, и Вероники, девушки, с которой Хилл флиртует в Интернете, она плетет хитроумную паутину вокруг своей жертвы, чтобы, в конечном счете, выяснить, что она не единственная, кто меняет свои личины. Чем ближе мы приближаемся к разгадке тайны, тем очевиднее ответ на вопрос, как далеко люди готовы идти, чтобы защитить ее: сокровенную тайну.
Сюжет и развязка «Идеального незнакомца» Джеймса Фоули настолько подозрительно напоминают сюжет и развязку тринадцатилетней давности фильма Питера Холла «Никогда не разговаривай с незнакомцами», что временами даже становится не по себе, хотя у Холла речь шла о расщеплении сознания, а у Фоули – об осмысленном и тщательно спланированном злодействе. Принципиальная разница поэтому состоит преимущественно в одном пункте: у героини Ребекки Де Морней из холловской картины сцены насилия, случившиеся в…
Так пусть одно из них будет - ШЛЯПА!