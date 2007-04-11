Идеальный незнакомец, 2007

Когда журналистка Ровена Прайс, занимающаяся расследованием убийства своей подруги, узнает, что к нему может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл, она затевает опасную игру вместе со своим помощником Майлзом Хэйли. Принимая образы Катарины, машинистки в агентстве Хилла, и Вероники, девушки, с которой Хилл флиртует в Интернете, она плетет хитроумную паутину вокруг своей жертвы, чтобы, в конечном счете, выяснить, что она не единственная, кто меняет свои личины. Чем ближе мы приближаемся к разгадке тайны, тем очевиднее ответ на вопрос, как далеко люди готовы идти, чтобы защитить ее: сокровенную тайну.

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