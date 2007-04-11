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Идеальный незнакомец Идеальный незнакомец
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Perfect Stranger

Идеальный незнакомец, 2007

2007 / США
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме
Когда журналистка Ровена Прайс, занимающаяся расследованием убийства своей подруги, узнает, что к нему может быть причастен влиятельный глава рекламного агентства Харрисон Хилл, она затевает опасную игру вместе со своим помощником Майлзом Хэйли. Принимая образы Катарины, машинистки в агентстве Хилла, и Вероники, девушки, с которой Хилл флиртует в Интернете, она плетет хитроумную паутину вокруг своей жертвы, чтобы, в конечном счете, выяснить, что она не единственная, кто меняет свои личины. Чем ближе мы приближаемся к разгадке тайны, тем очевиднее ответ на вопрос, как далеко люди готовы идти, чтобы защитить ее: сокровенную тайну.
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 19 апреля 2007
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 11 апреля 2007
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Фоули
Джеймс Фоули
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Холли Берри
Холли Берри
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Гэри Дурдэн
Никки Эйкокс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальный незнакомец 4 постера
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Сюжет и развязка «Идеального незнакомца» Джеймса Фоули настолько подозрительно напоминают сюжет и развязку тринадцатилетней давности фильма Питера Холла «Никогда не разговаривай с незнакомцами», что временами даже становится не по себе, хотя у Холла речь шла о расщеплении сознания, а у Фоули – об осмысленном и тщательно спланированном злодействе. Принципиальная разница поэтому состоит преимущественно в одном пункте: у героини Ребекки Де Морней из холловской картины сцены насилия, случившиеся в…
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123 2 апреля 2015, 12:51
Сколько людей , стоько и мнений!

Так пусть одно из них будет - ШЛЯПА!
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:32
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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саундтрек фильма Идеальный незнакомец
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