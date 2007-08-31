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Хэллоуин 2007 Хэллоуин 2007
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Хэллоуин 2007, 2007

2007 / США
6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
После того, как во время праздника Хэллоуин в 1963 году 6-летний Майкл Майерс зверски убил свою мать, старшую сестру и ее бойфренда, его помещают в санаторий для душевно больных Смитс Гроув, где за мальчиком наблюдает доктор Сэм Лумис. Но 15 лет спустя его случайно выпускают из больницы, и Майкл сразу пускается на поиски своей младшей сестры Лори. Доктор Лумис понимает, что любой, кто встанет на пути у Майерса, обречен на верную гибель, и он должен предупредить людей об опасности, а также попытаться найти Лори быстрее, чем ее найдет Майкл...
6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 25 октября 2007
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 31 августа 2007
Прокатчик Вест
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Брэд Дуриф
Брэд Дуриф
Тайлер Мэйн
Скаут Тэйлор-Комптон
Скаут Тэйлор-Комптон
Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Кристина Клебе
Все актеры и съемочная группа
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Роб Зомби, искренне удивлявшийся в интервью, как это Майкл Майерс из оригинального фильма 1978 года мог взаправду кого-то напугать, решил «устрашнить» старое кино, влив в него несколько тысяч ведер свежей крови. Роб Зомби, однако, напрочь забыл о двух вещах, основополагающих для хоррора. Во-первых, количество вылитого на площадке кетчупа и клюквенного сока не напрямую соотносится со степенью устрашительности и градусом саспенса: главное здесь – не количество, а искусство сервировки. Во-вторых,…
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14 октября 2022 15:00
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