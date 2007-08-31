Хэллоуин 2007, 2007

После того, как во время праздника Хэллоуин в 1963 году 6-летний Майкл Майерс зверски убил свою мать, старшую сестру и ее бойфренда, его помещают в санаторий для душевно больных Смитс Гроув, где за мальчиком наблюдает доктор Сэм Лумис. Но 15 лет спустя его случайно выпускают из больницы, и Майкл сразу пускается на поиски своей младшей сестры Лори. Доктор Лумис понимает, что любой, кто встанет на пути у Майерса, обречен на верную гибель, и он должен предупредить людей об опасности, а также попытаться найти Лори быстрее, чем ее найдет Майкл...
Роб Зомби, искренне удивлявшийся в интервью, как это Майкл Майерс из оригинального фильма 1978 года мог взаправду кого-то напугать, решил «устрашнить» старое кино, влив в него несколько тысяч ведер свежей крови. Роб Зомби, однако, напрочь забыл о двух вещах, основополагающих для хоррора. Во-первых, количество вылитого на площадке кетчупа и клюквенного сока не напрямую соотносится со степенью устрашительности и градусом саспенса: главное здесь – не количество, а искусство сервировки. Во-вторых,…