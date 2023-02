Поезд на Юму, 2007

Наша рецензия

В XXI веке, когда от степной романтической героики остались одни постмодернистские рóжки да чудные стилизаторские ножки, вестерн, кажется, решительно невозможен. В 1992-м Клинт Иствуд подвел своим «Непрощенным» жирную черту под, если так можно выразиться, постклассическим вестерном (классический умер так давно, что уже и не вспомнишь). Снятый в 1994-м Сэмом Рэйми по сценарию великого Саймона Мура («Путешествия Гулливера») The Quick and the Dead – не «Быстрый и мертвый» или «Меткий и…