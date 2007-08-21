Поезд на Юму, 2007

Фермер Дэн Эванс едет в город, чтобы прояснить вопросы, касающиеся продажи его земли, и становится свидетелем ограбления дилижанса, возглавляемого знаменитым преступником Беном Уэйдом. Вскоре после этого Уэйд попадает в ловушку закона, и Эванс оказывается одним из сопровождающих, которые должны отвезти его на поезд до тюрьмы в Юме. Наградой за это станет 200 долларов, получив которые, Эванс сможет спасти свое ранчо. Кроме того, Эванс хочет понять, может ли он стать кем-то большим в глазах его сына Уильяма. Путь до вокзала необычайно опасен: помимо засад индейцев, за проводниками гонится банда Уэйда, а сам преступник ведет себя очень подозрительно. Сможет ли герой выполнить свою миссию и остаться в живых?