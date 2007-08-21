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3:10 to Yuma

Поезд на Юму, 2007

2007 / США
7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фермер Дэн Эванс едет в город, чтобы прояснить вопросы, касающиеся продажи его земли, и становится свидетелем ограбления дилижанса, возглавляемого знаменитым преступником Беном Уэйдом. Вскоре после этого Уэйд попадает в ловушку закона, и Эванс оказывается одним из сопровождающих, которые должны отвезти его на поезд до тюрьмы в Юме. Наградой за это станет 200 долларов, получив которые, Эванс сможет спасти свое ранчо. Кроме того, Эванс хочет понять, может ли он стать кем-то большим в глазах его сына Уильяма. Путь до вокзала необычайно опасен: помимо засад индейцев, за проводниками гонится банда Уэйда, а сам преступник ведет себя очень подозрительно. Сможет ли герой выполнить свою миссию и остаться в живых?

  • В удаленной сцене Бен Уэйд говорит Байрону МакЭлрою: «Я слышал, что ваш босс, Эл Пинкертон, прикусил язык и умер в прошлом месяце. Это правда?» Аллан Пинкертон действительно умер от инфекции, которую получил, прикусив собственный язык 1 июля 1884 года. Можно определить, что события фильма происходят в августе 1884.
  • В выходные перед съемками ужасный шторм вывалил почти два фута снега на город, охваченный засухой. Чтобы спасти съемки, рабочие сгребали снег с балконов и крыш домов, а позже накладывали на землю сухую почту экскаваторами.

Бескомпромиссный и смертельно опасный главарь банды головорезов, попадает в ловушку. Ему противостоит отчаянный смельчак, поклявшийся передать бандита в руки правосудия, от которого их отделяет лишь один поезд на Юму.

7.6 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 сентября 2007
Премьера в мире 21 августа 2007
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Питер Фонда
Питер Фонда
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Бен Фостер
Бен Фостер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поезд на Юму 2 постера
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