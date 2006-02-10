Трущобные прогулки, 2006

Богатый венский шалопай-донжуан и его приятель любят практические шутки — порой довольно злые. Как-то раз забавы ради они подбирают местного поэта-алкаша, находящегося в бессознательном состоянии, выбрасывают в провинциальном городке за чешской границей, предварительно забрав у несчастного паспорт. Протрезвевший поэт долго не может понять, где он, и придя в себя предпринимает полное приключений путешествие домой. А тем временем охота к перемене мест неожиданно овладевает и прочими героями фильма, которые к финалу обнаруживают себя в самых экзотических точках типа Джакарты или Бангкока.

Развернуть