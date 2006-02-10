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Трущобные прогулки
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Трущобные прогулки, 2006

2006 / Австрия / Швейцария / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Богатый венский шалопай-донжуан и его приятель любят практические шутки — порой довольно злые. Как-то раз забавы ради они подбирают местного поэта-алкаша, находящегося в бессознательном состоянии, выбрасывают в провинциальном городке за чешской границей, предварительно забрав у несчастного паспорт. Протрезвевший поэт долго не может понять, где он, и придя в себя предпринимает полное приключений путешествие домой. А тем временем охота к перемене мест неожиданно овладевает и прочими героями фильма, которые к финалу обнаруживают себя в самых экзотических точках типа Джакарты или Бангкока.
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 декабря 2007
Премьера в мире 10 февраля 2006
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Михаэль Главоггер
В ролях
Паулюс Манкер
Михаэль Островский
Пиа Хайрцеггер
Мария Биль
Мартина Зиннер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трущобные прогулки 2 постера
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