Слушая тишину, 2007

Провинциалка Настя Беляева приезжает в Москву, чтобы сдать вступительные экзамены в консерваторию. В столице она останавливается у старшей сестры Али, которая работает домработницей у бизнесмена Дмитрия. Женщина изо всех сил пытается собрать деньги на дорогостоящую операцию для сына. Чтобы сестра могла проводить больше времени с больным ребенком, Настя отправляется на работу вместо нее. Между бизнесменом и скромной девушкой возникают искренние чувства, однако Дмитрий несвободен, да и Настя понимает, что она не чета богатому мужчине. Все меняется, когда на Дмитрия совершают покушение, причем в дело оказывается замешана отчаявшаяся Аля. Выясняется, что она за деньги исполнила приказ жены Дмитрия...
Трогательно наивная Настя из провинции – необычная девушка. Она способна слышать музыку, звучащую в тишине. Она едет в Москву, чтобы стать композитором, но там сталкивается с реальностью, которая звучит совершенно иначе. Ей не рада родная сестра, и Насте приходится жить в больнице. Она проваливает вступительные экзамены, и теперь на образование ей нужны деньги. Она устраивается домработницей к столичному бизнесмену Дмитрию, но только кто-то старательно покушается на жизнь работодателя, к которому Настя успела очень привязаться. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или… Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.