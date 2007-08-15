Слушая тишину, 2007

Трогательно наивная Настя из провинции – необычная девушка. Она способна слышать музыку, звучащую в тишине. Она едет в Москву, чтобы стать композитором, но там сталкивается с реальностью, которая звучит совершенно иначе. Ей не рада родная сестра, и Насте приходится жить в больнице. Она проваливает вступительные экзамены, и теперь на образование ей нужны деньги. Она устраивается домработницей к столичному бизнесмену Дмитрию, но только кто-то старательно покушается на жизнь работодателя, к которому Настя успела очень привязаться. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или… Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.