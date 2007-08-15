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Слушая тишину Слушая тишину
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Слушая тишину, 2007

2007 / Россия
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Провинциалка Настя Беляева приезжает в Москву, чтобы сдать вступительные экзамены в консерваторию. В столице она останавливается у старшей сестры Али, которая работает домработницей у бизнесмена Дмитрия. Женщина изо всех сил пытается собрать деньги на дорогостоящую операцию для сына. Чтобы сестра могла проводить больше времени с больным ребенком, Настя отправляется на работу вместо нее. Между бизнесменом и скромной девушкой возникают искренние чувства, однако Дмитрий несвободен, да и Настя понимает, что она не чета богатому мужчине. Все меняется, когда на Дмитрия совершают покушение, причем в дело оказывается замешана отчаявшаяся Аля. Выясняется, что она за деньги исполнила приказ жены Дмитрия...

  • Съемки фильма проходили в Москве, Лондоне и Узбекистане. 
  • В 2007 году картина была отмечена призом зрительских симпатий на международном кинофестивале «Меридианы Тихого», который проходил во Владивостоке.
  • «Слушая тишину» – режиссерский дебют Александра Касаткина. Впоследствии он работал над такими фильмами, как «Дочь» (2012), «Бариста» (2015), «Три дня до весны» (2015), сериалами «Индус» (2010), «Слепое счастье» (2011), «Бежать нельзя погибнуть» (2015).

Трогательно наивная Настя из провинции – необычная девушка. Она способна слышать музыку, звучащую в тишине. Она едет в Москву, чтобы стать композитором, но там сталкивается с реальностью, которая звучит совершенно иначе. Ей не рада родная сестра, и Насте приходится жить в больнице. Она проваливает вступительные экзамены, и теперь на образование ей нужны деньги. Она устраивается домработницей к столичному бизнесмену Дмитрию, но только кто-то старательно покушается на жизнь работодателя, к которому Настя успела очень привязаться. От навалившихся проблем голова идет кругом, а музыка слышна все реже и реже. Что же выбрать? Призвание или… Обычно жизнь человека определяется обстоятельствами, но для Насти решающим обстоятельством оказывается сама человеческая жизнь.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 15 августа 2007
Премьера в мире 15 августа 2007
Возраст 16+
Режиссер
Александр Касаткин
Александр Касаткин
В ролях
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Алина Сергеева
Алина Сергеева
Ия Саввина
Ия Саввина
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Виктор Раков
Виктор Раков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слушая тишину 1 постер
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Слушая тишину

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