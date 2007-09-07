Оповещения от Киноафиши
Гласс. Портрет Филипа в 12 частях

Гласс. Портрет Филипа в 12 частях

Glass: a portrait of Philip in twelve parts 18+
О фильме

«Я никогда не был заложником общественного мнения, - признается известный композитор Филип Гласс в начале фильма, - «В мире много музыки, и вам совсем необязательно слушать ту, что написал я». Режиссер Скотт Хикс задумал снять документальную картину к 70-летию знаменитого композитора и следовал за ним повсюду в течение года, запечатлевая на пленке все события его жизни. Получившийся в результате документальный фильм – это сложносконструированная кино-мозаика, портрет гениального человека, показанного во всей противоречивости его непростого характера. Интервью с родными и близкими Гласса, с его друзьями и коллегами приоткрывают завесу тайны над его детством и юностью, проведенными в Балтиморе, а также ранним творчеством композитора, начинавшего карьеру в нью-йоркском авангарде. Лавируя между профессиональной и частной жизнью Гласса, чередуя уважительные дифирамбы коллег с более откровенными рассказами родственников, Хикс создает на экране образ человека, главная страсть в жизни которого – музыка. Человека, который, несмотря ни на что, больше всего желает, чтобы эта музыка была услышана.

Страна Австралия / США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 сентября 2007
Дата выхода
7 сентября 2007 Россия 12+
7 сентября 2007 Казахстан
7 сентября 2007 Канада
7 сентября 2007 Украина
Сборы в мире $32 089
Производство Independent Media, Kino Films, Mandalay Motion Pictures
Другие названия
Glass: A Portrait of Philip in Twelve Parts, Glass, Glass - Philip portréja 12 felvonásban, Glass: A Portrait of Philip in 12 Parts, Philip Glass värld, Philip Glass w 12 częściach, Philip Glassin maailma, Гласс: Портрет Филипа в двенадцати частях, 菲利普葛拉斯12樂章
Режиссер
Скотт Хикс
Скотт Хикс
В ролях
Филип Гласс
Филип Гласс
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
[последние слова]
Philip Glass У меня есть друг, ну, писатель. И он говорит, что его творчество — это противоядие от хаоса мира вокруг него. Думаю, это хорошее описание. Он уходит в этот мир. Он становится для него важнее того, что он видит вокруг. Ну, я полагаю, некоторые могут не считать это чем-то особенным, но он считает. Всё реально, просто ты выбираешь, что станет ядром твоей сущности. Он делает ядром своей жизни — ох, акт воображения. Это побег или освобождение? Не знаю. Ты скажи мне, я не знаю, я понятия не имею, я ничего не знаю об этом. Для него, этого человека, ну, письмо — это, эм, это реше-решение его жизни. Это — это — это делает его жизнь крепкой и настоящей. Без этого мир поглотил бы его своим хаосом. Значит, побег — это стать вменяемым? Или — или безумие мира — так что же тогда побег? Не знаю.
[Аплодисменты, несвязные разговоры]
