«Я никогда не был заложником общественного мнения, - признается известный композитор Филип Гласс в начале фильма, - «В мире много музыки, и вам совсем необязательно слушать ту, что написал я». Режиссер Скотт Хикс задумал снять документальную картину к 70-летию знаменитого композитора и следовал за ним повсюду в течение года, запечатлевая на пленке все события его жизни. Получившийся в результате документальный фильм – это сложносконструированная кино-мозаика, портрет гениального человека, показанного во всей противоречивости его непростого характера. Интервью с родными и близкими Гласса, с его друзьями и коллегами приоткрывают завесу тайны над его детством и юностью, проведенными в Балтиморе, а также ранним творчеством композитора, начинавшего карьеру в нью-йоркском авангарде. Лавируя между профессиональной и частной жизнью Гласса, чередуя уважительные дифирамбы коллег с более откровенными рассказами родственников, Хикс создает на экране образ человека, главная страсть в жизни которого – музыка. Человека, который, несмотря ни на что, больше всего желает, чтобы эта музыка была услышана.
|7 сентября 2007
|Россия
|12+
|Казахстан
|Канада
|Украина