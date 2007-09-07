[последние слова]

Philip Glass У меня есть друг, ну, писатель. И он говорит, что его творчество — это противоядие от хаоса мира вокруг него. Думаю, это хорошее описание. Он уходит в этот мир. Он становится для него важнее того, что он видит вокруг. Ну, я полагаю, некоторые могут не считать это чем-то особенным, но он считает. Всё реально, просто ты выбираешь, что станет ядром твоей сущности. Он делает ядром своей жизни — ох, акт воображения. Это побег или освобождение? Не знаю. Ты скажи мне, я не знаю, я понятия не имею, я ничего не знаю об этом. Для него, этого человека, ну, письмо — это, эм, это реше-решение его жизни. Это — это — это делает его жизнь крепкой и настоящей. Без этого мир поглотил бы его своим хаосом. Значит, побег — это стать вменяемым? Или — или безумие мира — так что же тогда побег? Не знаю.