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Леди Чаттерлей Леди Чаттерлей
Киноафиша Фильмы Леди Чаттерлей
Lady Chatterley

Леди Чаттерлей, 2006

2006 / Бельгия / Франция / Великобритания
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
- по роману Дэвида Герберта Лоуренса; - лауреат премий "Сезар" по итогам 2006 г ода, включая награду за "лучший фильм" и "лучшая женская роль"
В возрасте 23 лет Констанс Рейд вышла замуж за лейтенанта и владельца шахт Клиффорда Чаттерлей. Но медовый месяц у них вышел коротким: шел 1917 год и Клиффорда призвали в армию. А вернулся он с западного фронта инвалидом, приговоренным провести всю оставшуюся жизнь прикованным к коляске. Когда Констанс стало казаться, что все главное в ее жизни уже случилось, Констанс встретила мужчину, который смог разбудить в ней женщину.
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 19 июля 2007
Премьера в мире 1 ноября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Паскаль Ферран
В ролях
Марина Хандз
Жан-Луи Кулло'
к
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Элен Александридис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Леди Чаттерлей 2 постера
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