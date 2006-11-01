Леди Чаттерлей, 2006

В возрасте 23 лет Констанс Рейд вышла замуж за лейтенанта и владельца шахт Клиффорда Чаттерлей. Но медовый месяц у них вышел коротким: шел 1917 год и Клиффорда призвали в армию. А вернулся он с западного фронта инвалидом, приговоренным провести всю оставшуюся жизнь прикованным к коляске. Когда Констанс стало казаться, что все главное в ее жизни уже случилось, Констанс встретила мужчину, который смог разбудить в ней женщину.

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