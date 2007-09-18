Вот уже семь лет прошло с тех пор, как любимая девушка Джейка покинула его, но несмотря на то, что она уже вышла замуж и имеет троих детей, герой никак не может выбросить ее из головы и начать двигаться дальше. Уставшие от нескончаемой депрессивности и нежелания оставить прошлое позади, друзья Джейка решают устроить для него свидание вслепую с очаровательной итальянкой из Бостона. Уверенный в том, что она ни за что не станет встречаться с неитальянцем, Джейк тем не менее соглашается и в результате обретает шанс вновь познать любовь…