Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мементо» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Все хотят быть итальянцами
5.7
Киноафиша Фильмы Все хотят быть итальянцами
5.7

Все хотят быть итальянцами

, 2007
Everybody Wants to Be Italian
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Все хотят быть итальянцами
5.7

О фильме

Вот уже семь лет прошло с тех пор, как любимая девушка Джейка покинула его, но несмотря на то, что она уже вышла замуж и имеет троих детей, герой никак не может выбросить ее из головы и начать двигаться дальше. Уставшие от нескончаемой депрессивности и нежелания оставить прошлое позади, друзья Джейка решают устроить для него свидание вслепую с очаровательной итальянкой из Бостона. Уверенный в том, что она ни за что не станет встречаться с неитальянцем, Джейк тем не менее соглашается и в результате обретает шанс вновь познать любовь…

В ролях

Джей Яблонски
Jake Bianski
Серина Винсент
Marisa Costa
Джон Капелос
Steve Bottino
Джон Инос III
Gianluca Tempesti
Ричард Либертини
Papa Aldo Tempesti
Мариса Петроро
Isabella Bisclari
Perry Anzilotti
Silvano the Tailor
Энтони Расселл
Nick the Jeweler
Tammy Pescatelli
Katerina
Дэн Кортезе
Michael
Режиссер Джейсон Тодд Ипсон
Сценарист Джейсон Тодд Ипсон
Композитор Michael Cohen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 сентября 2007
Дата выхода
18 сентября 2007 Россия 16+
18 сентября 2007 Казахстан
1 мая 2009 Румыния
18 сентября 2007 США
18 сентября 2007 Украина
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $532 726
Производство Asgaard Entertainment, Brynhilde Productions
Другие названия
Everybody Wants to Be Italian, Coup de foudre à l'italienne, Każdy chce być Włochem, Kol ehad rotze lihiyot Italki, Me styl italiko, Szerelem olasz módra, Todos Querem Ser Italianos, Все хотят быть итальянцами, Всеки иска да бъде италианец, Всички искат да бъдат италианци

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Все хотят быть итальянцами

Каждому свое
Каждому свое комедия
2016, США
6.0
Восставшие
Восставшие триллер, ужасы
2006, США
5.0
Мальчики в моей жизни
Мальчики в моей жизни драма, биография, комедия
2001, США
6.0
Перевал разбитых сердец
Перевал разбитых сердец драма, боевик, комедия
1986, США
6.0
Людские неприятности
Людские неприятности мелодрама, комедия
1992, США
4.0
Роксана
Роксана комедия, мелодрама
1987, США
6.0
Любовный выстрел
Любовный выстрел комедия, криминал, мелодрама
2018, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Какое сливочное масло лучше — 72,5% или 82,5%? Секрет оказался не только во вкусе
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше