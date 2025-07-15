«Уловил что-то от Кинга»: это хоррор-аниме не зря оценили на 7.7 — напоминает культовый «Жребий» писателя

А некоторые считают, что роман и вовсе «не обладает той степенью оригинальности», что японская версия.

К экранизациям Стивена Кинга мы уже привыкли: «Сияние», «Оно», «Мгла», «Побег из Шоушенка» — список можно продолжать бесконечно. Его романы десятилетиями вдохновляют режиссёров по всему миру, но в мире аниме — таких историй, увы, не встретишь.

А ведь атмосфера затерянных городков, таинственных смертей, паранормальных явлений и чувства надвигающегося ужаса могла бы идеально прижиться в японской анимации. И всё-таки, одно такое произведение нашлось.

Причём не просто вдохновлённое Кингом — его называют своеобразной переработкой одного из ключевых романов автора, «Жребий». Речь идёт об аниме «Усопшие» (Shiki), вышедшем ещё в 2010 году.

И хотя с момента релиза прошло уже немало времени, интерес к тайтлу не угас. Сейчас расскажем, почему он так зацепил зрителей и за что его действительно можно сравнить с творчеством Кинга.

«Усопшие»: сюжет и схожесть с Кингом

События тайтла разворачиваются в отдалённой японской деревне Сотоба, в которой начинают умирать люди. Всё выглядит как обычная эпидемия… но не для всех.

Местный врач Тосио Одзаки начинает собственное расследование и вскоре выясняет: за смертями стоят вампиры, переехавшие в загадочный особняк на холме.

Параллельно школьник Юки Нацуно, изо всех сил мечтающий выбраться из этой дыры, расследует смерть своего друга — и тоже натыкается на вампирскую угрозу. Люди исчезают, паника растёт, и маленькую деревню постепенно поглощает тьма.

Завязка звучит очень знакомо — и неслучайно. В романе «Жребий» Стивен Кинг рассказывает о писателе, который возвращается в родной город, где начинают пропадать люди.

И там, и там — изоляция, местные, живущие «как раньше», угроза извне и постепенное заражение привычного уклада злом. Вампиры в обоих произведениях — не просто монстры, а символ чего-то неостановимого и древнего, проникающего в щели человеческой природы.

Но при всей схожести, «Усопшие» — это не калька. Это именно переосмысление, с сильным визуальным стилем, японской специфичностью и акцентом на психологию персонажей.

«Усопшие»: мнение зрителей

На Кинопоиске у аниме рейтинг 7.7, на IMDb — 7.6. Немало зрителей напрямую указывают на «кинговские вайбы» и хвалят тайтл за мрачную атмосферу, нетипичных персонажей и сильную моральную дилемму:

«Конечно, я уловил что-то от Стивена Кинга. Хорошо показаны и красавицы вампирши, уверенные в собственной непобедимости. И наконец люди, которые просто сотрудничают с вампирами. В общем, это аниме надо один раз увидеть»,

«Этот тайтл по праву может считаться лучшим произведением о вампирах — как среди аниме, так и среди фильмов. Даже "Жребий Салема“ Стивена Кинга, вдохновивший Фуюми Оно на создание "Усопших" не обладает той степенью оригинальности, что есть в этом произведении»,

«Меня затянуло еще с первой серии. Оно не страшное, скорее жуткое. Аниме немного напомнило истории Стивена Кинга».

Но не только отсылками к Кингу «Усопшие» заслужили внимание. Это тайтл с действительно продуманными диалогами, атмосферной анимацией и нестандартной моральной перспективой — где зло и добро не всегда легко различимы:

«Невероятно интересно наблюдать за диалогами персонажей, которые пытаются разобраться в обстоятельствах случившейся эпидемии, а также найти правильное решение. К некоторому сожалению, картина местами провисает в середине, но чертовски сильно оживляется к финалу»,

«Очень захватывающее атмосферное аниме с прекрасным сюжетом, героями и хорошей рисовкой. Крайне не рекомендуется для любителей такого ванильного ширпотреба как "Сумерки", но точно придётся по душе фанбоям вселенной WOD ("Мир тьмы")».

Вывод

«Усопшие» — это тот случай, когда японская анимация не просто берёт западный архетип, а глубоко его переосмысливает. Да, местами тайтл может показаться неспешным, но именно в этой вязкой, липкой тишине и скрывается его сила.

Его действительно можно назвать «Стивеном Кингом в мире 2D» — и не только за сюжет, но и за ту же способность медленно и неотвратимо подбираться к самым болезненным темам человеческой природы.

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