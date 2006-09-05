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Бобби Бобби
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Bobby

Бобби, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

История убийства сенатора США Роберта Ф. Кеннеди, произошедшего 6 июня 1968 года, показанная глазами 22 очевидцев, находившихся в отеле "Амбассадор", где произошло убийство.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 5 апреля 2007
Премьера в мире 5 сентября 2006
MPAA R
Прокатчик Вест
Режиссер
Эмилио Эстевес
Эмилио Эстевес
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Деми Мур
Деми Мур
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бобби 3 постера
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Наша рецензия
Эмилио Эстевес, симпатичный актер и толковый режиссер, снял гениальное кино о смерти Роберта Кеннеди. Гениально это кино в том числе – и прежде всего – потому, что жизнь и смерть Кеннеди даны не как факт биографии данного исторического персонажа, а как факт биографии множества людей, напрямую к Роберту Фрэнсису Кеннеди никакого отношения не имевших. Фильм «Бобби» – мозаика, определенным образом смонтированная «нарезка» из жизней нескольких персон, так или иначе связанных с лос-анджелесским…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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20 июля 2017 20:25
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