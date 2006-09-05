Бобби, 2006

Наша рецензия

Эмилио Эстевес, симпатичный актер и толковый режиссер, снял гениальное кино о смерти Роберта Кеннеди. Гениально это кино в том числе – и прежде всего – потому, что жизнь и смерть Кеннеди даны не как факт биографии данного исторического персонажа, а как факт биографии множества людей, напрямую к Роберту Фрэнсису Кеннеди никакого отношения не имевших. Фильм «Бобби» – мозаика, определенным образом смонтированная «нарезка» из жизней нескольких персон, так или иначе связанных с лос-анджелесским…