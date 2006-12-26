Неудачник Арви, после того, как его бросила подружка, решил наняться на работу в недавно открывшийся ресторан «Американский цыпленок» (American chicken). В тот-же день с Арви стали случаться сплошные беды: мало того, что его бывшая подружка присоединилась к пикетчикам, требующим закрыть ресторан, так еще в еду вселились бесы, превращающие всех, кто сьест «одержимые» блюда в курообразных зомби-людоедов. Оказывается ресторан был построен на индейском кладбище и духи мертвых никому не простят подобного святотатства.
ПроизводствоPoultry Productions LLC, Troma Entertainment
Другие названия
Poultrygeist: Night of the Chicken Dead, Kućni duh: Noć mrtve piletine, Poultrygeist, Poultrygeist - A Noite das Galinhas Zumbis, Poultrygeist: Attack of the Chicken Zombies!, Атака куриных зомби, チキン・オブ・ザ・デッド 悪魔の毒々バリューセット, チキン・オブ・ザ・デッド／悪魔の毒々バリューセット, 恶夜活死鸡, 活死鸡的攻击