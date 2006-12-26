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Постер фильма Атака куриных зомби
6.8
Киноафиша Фильмы Атака куриных зомби
6.8

Атака куриных зомби

, 2006
Poultrygeist: Night of the Chicken Dead
США / мюзикл, комедия, ужасы / 18+
Постер фильма Атака куриных зомби
6.8

О фильме

Неудачник Арви, после того, как его бросила подружка, решил наняться на работу в недавно открывшийся ресторан «Американский цыпленок» (American chicken). В тот-же день с Арви стали случаться сплошные беды: мало того, что его бывшая подружка присоединилась к пикетчикам, требующим закрыть ресторан, так еще в еду вселились бесы, превращающие всех, кто сьест «одержимые» блюда в курообразных зомби-людоедов. Оказывается ресторан был построен на индейском кладбище и духи мертвых никому не простят подобного святотатства.

В ролях

Джейсон Яханин
Arbie
Кейт Грэхем
Wendy
Элисон Серебофф
Micki
Робин Уоткинс
General Lee Roy
Joshua Olatunde
Denny
Калеб Эмерсон
Carl Jr.
Rose Ghavami
ACB Dancer
Rose Ghavami
ACB Dancer
Khalid Rivera
Jose Paco Bell
Джо Флейшейкер
Jared
Ллойд Кауфман
Ллойд Кауфман
Mature Arbie
Режиссер Ллойд Кауфман
Сценарист Гэбриэл Фридман, Dan Bova, Ллойд Кауфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 1 января 2025
Премьера в мире 26 декабря 2006
Дата выхода
14 июня 2007 Россия Кармен
14 июня 2007 Беларусь
6 апреля 2009 Германия
14 июня 2007 Казахстан
26 декабря 2006 США
14 июня 2007 Украина
Бюджет $500 000
Сборы в мире $22 623
Производство Poultry Productions LLC, Troma Entertainment
Другие названия
Poultrygeist: Night of the Chicken Dead, Kućni duh: Noć mrtve piletine, Poultrygeist, Poultrygeist - A Noite das Galinhas Zumbis, Poultrygeist: Attack of the Chicken Zombies!, Атака куриных зомби, チキン・オブ・ザ・デッド　悪魔の毒々バリューセット, チキン・オブ・ザ・デッド／悪魔の毒々バリューセット, 恶夜活死鸡, 活死鸡的攻击

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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