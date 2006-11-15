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Постер фильма На колесах
6.8
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6.8

На колесах

, 2006
Wo ist Fred!?
Германия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма На колесах
6.8

О фильме

Что надо сделать для того, чтобы получить футбольный мяч с автографами любимой команды для сына своей невесты? Фред избрал достаточно неординарный способ - притворился инвалидом.

В ролях

Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Fred Krüppers
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Alex Nordberg
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Denise Poppnick
Аня Клинг
Аня Клинг
Mara Grundmann
Кристоф Мария Хербст
Кристоф Мария Хербст
Ronnie Kimmel
Паскуале Алеарди
Benno Held
Таня Венцель
Vicky
Ванесса Петруо
Мартин Брамбах
Годе Бенедикс
Годе Бенедикс
Адель Нойхаузер
Frau Hildegard
Дэвид Шеллер
Zlatko
Режиссер Анно Сауль
Сценарист Бора Дагтекин, Джейн Айнскоуг, Кен Даурио, Синко Пол
Композитор Марсель Барсотти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 17 ноября 2006
Премьера в мире 15 ноября 2006
Дата выхода
12 июля 2007 Россия
12 июля 2007 Беларусь
15 ноября 2006 Германия
12 июля 2007 Казахстан
12 июля 2007 Украина
Сборы в мире $6 942 312
Производство Биоскоп Фильм, Key Entertainment, Munich Animation Film
Другие названия
Wo ist Fred?, Dónde está Fred?, Gdzie jest Fred?, Hol van Fred?, Kde je Fred?, Special, Where Is Fred!?, Yojeolboktong Fredeui Sarang Chatghi, В ред ли е Фред!?, Де Фред?, На колесах, 双重身份

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 декабря 2023
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саундтрек фильма На колесах

Отзывы о фильме

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