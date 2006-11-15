В ролях
Паскуале Алеарди
Benno Held
Адель Нойхаузер
Frau Hildegard
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Анно Сауль
Композитор
Марсель Барсотти
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2006
Премьера онлайн
17 ноября 2006
Премьера в мире
15 ноября 2006
Дата выхода
|12 июля 2007
|Россия
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|12 июля 2007
|Беларусь
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|15 ноября 2006
|Германия
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|12 июля 2007
|Казахстан
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|12 июля 2007
|Украина
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Сборы в мире
$6 942 312
Производство
Биоскоп Фильм, Key Entertainment, Munich Animation Film
Другие названия
Wo ist Fred?, Dónde está Fred?, Gdzie jest Fred?, Hol van Fred?, Kde je Fred?, Special, Where Is Fred!?, Yojeolboktong Fredeui Sarang Chatghi, В ред ли е Фред!?, Де Фред?, На колесах, 双重身份