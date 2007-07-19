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Девушка по соседству Девушка по соседству
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The Girl Next Door

Девушка по соседству, 2007

2007 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Подросток Дэвид Морган, во время ловли раков, знакомится со своей новой соседкой — 16-ти летней Меган, которая, со своей 10-ти летней сестрой Сьюзан, живет в семье Чендлеров. Миссис Чендлер, которую дети зовут «Руфь», не самая хорошая мать. У нее трое сыновей, которым она разрешает пить пиво, и иногда заводит с ними непристойные разговоры.

Меган и Сьюзан непросто живется в доме «Тетушки Руфь». Они вынуждены терпеть побои и унижения со стороны членов семьи. Мэг не выдерживает и докладывает об этом шерифу, за что Руфь решает её проучить. Дэвид застал Руфь и её сыновей за истязаниями Мэг. Он не мог уснуть всю ночь и решил помочь ей…

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 19 июля 2007
Премьера в мире 19 июля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Грегори Уилсон
В ролях
Дэниэл Манче
Блайт Оффарт
Бланш Бейкер
Мадлен Тейлор
Уильям Этертон
Уильям Этертон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девушка по соседству 2 постера
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саундтрек фильма Девушка по соседству
Кадры из фильма Все кадры
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