Девушка по соседству, 2007

Подросток Дэвид Морган, во время ловли раков, знакомится со своей новой соседкой — 16-ти летней Меган, которая, со своей 10-ти летней сестрой Сьюзан, живет в семье Чендлеров. Миссис Чендлер, которую дети зовут «Руфь», не самая хорошая мать. У нее трое сыновей, которым она разрешает пить пиво, и иногда заводит с ними непристойные разговоры.



Меган и Сьюзан непросто живется в доме «Тетушки Руфь». Они вынуждены терпеть побои и унижения со стороны членов семьи. Мэг не выдерживает и докладывает об этом шерифу, за что Руфь решает её проучить. Дэвид застал Руфь и её сыновей за истязаниями Мэг. Он не мог уснуть всю ночь и решил помочь ей…