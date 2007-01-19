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Постер фильма Снежные ангелы
6.8
Киноафиша Фильмы Снежные ангелы
6.8

Снежные ангелы

, 2006
Snow Angels
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Снежные ангелы
6.8

О фильме

Артур обслуживает столики в китайском ресторане, играет на тромбоне в школьном оркестре и влюблен в замечательную Лилу — которая наверняка им также увлечена. Но как только Артур предпринимает пробные шажки в сторону своих первых романтических отношений, отношения взрослых вокруг него рушатся. Это навсегда меняет мир Артура, затягивая его в круговорот новых событий.

В ролях

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Annie Marchand
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Glenn Marchand
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Arthur Parkinson
Жанетта Арнетт
Louise Parkinson
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Don Parkinson
Никки Кэтт
Никки Кэтт
Nate Petite
Том Нунен
Том Нунен
Мистер Червеник
Коннор Паоло
Коннор Паоло
Warren Hardesky
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Lila Raybern
Эми Седарис
Эми Седарис
Barb Petite
Режиссер Дэвид Гордон Грин
Сценарист Дэвид Гордон Грин, Стюарт О’Нан
Композитор Jeff McIlwain, David Wingo, Alan Zahn
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 8 октября 2008
Премьера в мире 19 января 2007
Дата выхода
19 января 2007 Россия 18+
24 октября 2008 Германия
4 марта 2009 Греция
19 января 2007 Казахстан
21 марта 2008 Португалия
7 марта 2007 США
19 января 2007 Украина
MPAA R
Сборы в мире $414 404
Производство Crossroads Films, Snow Blower Productions, True Love Productions
Другие названия
Snow Angels, Angyal a hóban, Anjos da Neve, Anjos na Neve, Des anges dans la neige, Engel im Schnee, Kar Melekleri, Les anges de neige, Sněžní andělé, Snezni angeli, Snežní anjeli, Sniego angelai, Śnieżne anioły, Άγγελοι από χιόνι, Λευκοί άγγελοι, Снежни ангели, Снежни анђели, Снежные ангелы, Снігові ангели, スノー・エンジェル, 雪天使, Αγγελοι στο Χιόνι

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
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саундтрек фильма Снежные ангелы

Цитаты

Louise Parkinson Никогда не знаешь, что судьба тебе готовит, дорогая. Забавно, как по фотографиям можно отличить фальшивые улыбки.
Arthur Parkinson Заметил, что на грустные дни камеры не берут?

Отзывы о фильме

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