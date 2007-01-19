Артур обслуживает столики в китайском ресторане, играет на тромбоне в школьном оркестре и влюблен в замечательную Лилу — которая наверняка им также увлечена. Но как только Артур предпринимает пробные шажки в сторону своих первых романтических отношений, отношения взрослых вокруг него рушатся. Это навсегда меняет мир Артура, затягивая его в круговорот новых событий.
|19 января 2007
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|19 января 2007
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|21 марта 2008
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|США
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