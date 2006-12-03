Мисс Поттер, 2006

В основу фильма легла история известной детской писательницы Беатрис Поттер. Всю сознательную жизнь героиня посвятила написанию книг для детей и созданию иллюстраций к собственным произведениям. Когда Беатрис решается обратиться в издательство, за выпуск первой книги берется Норман Уорн. Сказки, написанные Беатрис, пользуются огромной популярностью у читателей. Окрыленные этим успехом, девушка и издатель продолжают сотрудничество. Вскоре деловой и творческий союз становится еще и романтическим – Беатрис и Норман понимают, что любят друг друга. Мужчина готов сделать писательнице предложение, вот только у ее родителей свои планы на будущее дочери.
Фильм рассказывает о жизни детской писательницы Беатрис Поттер, ее деятельности и нежелании покоряться строгим нравам викторианской Англии.