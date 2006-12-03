Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мисс Поттер Мисс Поттер
Киноафиша Фильмы Мисс Поттер
Miss Potter

Мисс Поттер, 2006

2006 / Великобритания / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В основу фильма легла история известной детской писательницы Беатрис Поттер. Всю сознательную жизнь героиня посвятила написанию книг для детей и созданию иллюстраций к собственным произведениям. Когда Беатрис решается обратиться в издательство, за выпуск первой книги берется Норман Уорн. Сказки, написанные Беатрис, пользуются огромной популярностью у читателей. Окрыленные этим успехом, девушка и издатель продолжают сотрудничество. Вскоре деловой и творческий союз становится еще и романтическим – Беатрис и Норман понимают, что любят друг друга. Мужчина готов сделать писательнице предложение, вот только у ее родителей свои планы на будущее дочери.

  • В сцене, где главные герои прощаются на вокзале, по сюжету должен был идти дождь. Юэн Макгрегор (Норман Уорн) предложил покрыть одежду глицерином, который отталкивает влагу, но художник по костюмам Энтони Пауэлл настоял на том, чтобы актеров обрызгали водой и одежда выглядела натурально. 
  • В 2003 году Рене Зеллвегер (Беатрис Поттер) и Юэн Макгрегор уже играли романтическую пару в комедийной мелодраме Пейтона Рида «К черту любовь!». 
  • Съемки фильма проходили в родовом поместье семьи Поттер, расположенном в английском городе Конистон.

Фильм рассказывает о жизни детской писательницы Беатрис Поттер, ее деятельности и нежелании покоряться строгим нравам викторианской Англии.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 17 мая 2007
Премьера в мире 3 декабря 2006
Возраст 6+
Режиссер
Крис Нунан
В ролях
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Барбара Флинн
Джейн Хау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мисс Поттер 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Мисс Поттер
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра Рассказываем об отличных фильмах для семейного просмотра, которые поднимут настроение и напомнят о том, как важно помогать друг другу и верить в лучшее.
Написать
28 июля 2022 17:07
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Тест: Сколько лет вашему мозгу?
Только в эти месяцы рождаются долгожители: их всего 4
Не может выйти из образа: причина конфликта Меган Маркл с Елизаветой II раскрыта
Дубовицкая мимо не прошла: резидентам Comedy Club дали ценный совет
В скандале на борту самолета поставили точку: Волочкова все объяснила
Бондарчук поставил слова Разина под сомнение: «Сложно разобраться, где правда»
Директор не стал молчать: результаты вскрытия Шатунова больше не секрет
«Везу красавчика на дачу»: 58-летняя Лолита показала, с кем проводит выходные
Озвучила сумму до копейки: правду о размере пенсии Резника раскрыла жена
Скрыть почти невозможно: располневшую Алсу заподозрили в беременности
Пошла по пути Бузовой: оставшаяся в одиночестве Карпович запела
Готова сменить профессию: устроившая шоу Самбурская огорошила признанием
Приложение киноафиши