Мисс Поттер, 2006

15 настолько добрых фильмов, что даже Волан-де-Морт перестал бы быть жестоким после их просмотра

Рассказываем об отличных фильмах для семейного просмотра, которые поднимут настроение и напомнят о том, как важно помогать друг другу и верить в лучшее.