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Кружовник Кружовник
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Кружовник, 2006

2006 / Россия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

1980 год. Художник-авангардист Борис попадает под категорию «антисоциального элемента», который должен быть выдворен из столицы на время проведения московской Олимпиады. С десяток тунеядцев, алкоголиков и проституток усаживаются в автобус, который стремительно удаляется от столицы. Борису удается бежать из-под охраны и спрятаться в сарае одного из дачных домов. Хозяйка дома обнаруживает беглеца. Вспышка чувств ослепляет главных героев настолько, что они начинают верить в возможность простого человеческого счастья.

4.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 12 августа 2007
Премьера в мире 12 августа 2007
Возраст 16+
Режиссер
Арво Ихо
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Ульяна Лаптева
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Василий Прокопьев
Галина Бокашевская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кружовник 1 постер
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Кружовник
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