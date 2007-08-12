Кружовник, 2006

1980 год. Художник-авангардист Борис попадает под категорию «антисоциального элемента», который должен быть выдворен из столицы на время проведения московской Олимпиады. С десяток тунеядцев, алкоголиков и проституток усаживаются в автобус, который стремительно удаляется от столицы. Борису удается бежать из-под охраны и спрятаться в сарае одного из дачных домов. Хозяйка дома обнаруживает беглеца. Вспышка чувств ослепляет главных героев настолько, что они начинают верить в возможность простого человеческого счастья.