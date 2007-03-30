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Лезвия славы: Звездуны на льду Лезвия славы: Звездуны на льду
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Blades of Glory

Лезвия славы: Звездуны на льду, 2007

2007 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Когда-то Чазз Майкл Майклс и Джимми МакЭлрой были непримиримыми соперниками в фигурном катании, но после того, как они разделили первое место и устроили драку на пьедестале, их отстранили от соревнований. Спустя три с половиной года забвения Джимми находит в запрете лейку: вернуться в спорт можно в составе пары. Не найдя партнершу, он предлагает Чаззу стать первой мужской парой в истории фигурного катания.

  • По заявлениям сценаристов фильма, “88,773%” реплик Уилла Феррелла были импровизацией, либо были изменены так, чтобы соответствовать его характеру. 
  • Для участия в фильме Джону Хидеру и Уиллу Ферреллу пришлось научиться кататься на коньках. Они много тренировались с Сарой Кавахара, тренером призерки Олимпийских игр Мишель Кван. Во время обучения Хидер сломал себе лодыжку. 
  • Уилл Арнетт и Эми Полер, которые сыграли брата и сестру, были мужем и женой в реальной жизни. В 2016 году они развелись. 
  • На роль Чазза Майкла Майклса рассматривался Бен Стиллер, но актер отклонил предложение, решив, что этот герой слишком похож на других персонажей, которых он уже сыграл. 
  • Блондинку в свитере, которой лизнул лицо герой Уилла Феррелла, сыграла участница Олимпийских игр 1980 года Лиза Мари Аллен.

Два американских конькобежца были дисквалифицированы и навсегда отстранены от участия в одиночных забегах после Олимпийских игр 2002 года. Не желая смириться с таким концом своей спортивной карьеры они умудряются найти дыру в спортивных законах и вернуться в большой спорт. Конькобежцы стали выступать в паре.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 июня 2007
Премьера в мире 30 марта 2007
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Бюджет $61 000 000
Режиссер
Джош Гордон
Джош Гордон
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Джон Хидер
Джон Хидер
Эми Полер
Эми Полер
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лезвия славы: Звездуны на льду 3 постера
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