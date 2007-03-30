Лезвия славы: Звездуны на льду, 2007

Когда-то Чазз Майкл Майклс и Джимми МакЭлрой были непримиримыми соперниками в фигурном катании, но после того, как они разделили первое место и устроили драку на пьедестале, их отстранили от соревнований. Спустя три с половиной года забвения Джимми находит в запрете лейку: вернуться в спорт можно в составе пары. Не найдя партнершу, он предлагает Чаззу стать первой мужской парой в истории фигурного катания.