Фонтан, 2006

Сочетая в себе элементы фэнтези, истории, духовности и научной фантастики, фильм состоит из трех сюжетных линий, исследующих бессмертие и вытекающую из него потерянную любовь, а также стремление одного человека избежать этой судьбы в этой жизни или за ее пределами. Мужчина и женщина объединены любовью во времени и пространстве: конкистадор и его злополучная королева, современный ученый и его больная раком жена, а также небесный странник, погруженный в путешествие по космосу. Судьбы трех пар, переплетенные совпадениями и визуальными мотивами, отражают темы и взаимодействие любви и смертности.
"Что, если бы мы могли жить вечно?"
Это история о любви, смерти, духовности и хрупкости существующего мира, рассказанная на протяжении тысячи лет.