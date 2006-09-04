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Фонтан Фонтан
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The Fountain

Фонтан, 2006

2006 / США
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сочетая в себе элементы фэнтези, истории, духовности и научной фантастики, фильм состоит из трех сюжетных линий, исследующих бессмертие и вытекающую из него потерянную любовь, а также стремление одного человека избежать этой судьбы в этой жизни или за ее пределами. Мужчина и женщина объединены любовью во времени и пространстве: конкистадор и его злополучная королева, современный ученый и его больная раком жена, а также небесный странник, погруженный в путешествие по космосу. Судьбы трех пар, переплетенные совпадениями и визуальными мотивами, отражают темы и взаимодействие любви и смертности.

  • Вместо компьютерной графики Даррен Аронофски создавал визуальные эффекты, используя фотографию химических реакций на чашках Петри. Он сказал, что графика лишит фильм вневременности, а он хочет, чтобы тот выдержал испытание временем.
  • Из семидесяти статистов, сыгравших воинов майя, двадцать были настоящими майя, прилетевшими из Гватемалы. Фернандо Эрнандес, сыгравший лорда, единственный мог говорить по-английски. Перед съемками майя освятили декорации пирамиды. 
  • Чтобы подготовиться к своей роли, Рэйчел Вайс читала книги и дневники неизлечимо больных людей и посещала больницы, чтобы увидеть умирающих пациентов. 

"Что, если бы мы могли жить вечно?"

Это история о любви, смерти, духовности и хрупкости существующего мира, рассказанная на протяжении тысячи лет.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 марта 2007
Премьера онлайн 31 июля 2014
Премьера в мире 4 сентября 2006
Возраст 16+
Режиссер
Даррен Аронофски
Даррен Аронофски
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Марк Марголис
Марк Марголис
Клифф Кертис
Клифф Кертис
Все актеры и съемочная группа
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Фонтан
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Даррен Аронофски не зря столько лет готовился к новому проекту: по значимости эстетических находок «Фонтан» вполне может сравниться с «Космической одиссеей» Стэнли Кубрика, даже несмотря на то, что драматургический дар Аронофски значительно уступает (по крайней мере, в данном случае) аналогичному дару Артура Кларка. Гениальность Аронофски-режиссера заключается в том, что в «Фонтане» ему удалось создать целостную, хотя и разъятую монтажом на череду эпизодов, экранную версию космогонии,…
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alter1982ego 24 марта 2018, 10:55
Я не разделяю мнение большинства о том, что "Фонтан - унылое г...", лично для меня это - культовое кино. Именно этот фильм заставил меня… Читать дальше…
Аня Екатеринушкина 25 февраля 2021, 18:09
Говорят, что в «Фонтане» много философии – но я её почти не нашла, хотя старалась. Фильм посвящён теме жизни и смерти и претендует на… Читать дальше…
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1 ноября 2021 18:30
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