Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя, 2006

Домом культуры, который теперь носит имя Огурцова, руководит господин Кабачков. В ДК работают хорошая девушка Алена Крылатова и молодой человек Денис Колечкин. Алена, как может, противостоит "художествам" бюрократа и конъюнктурщика Кабачкова, в чем Денис ей помогает...

Здание уже украшают к новогоднему представлению, которое покажут в прямом эфире Главного канала, когда в нём появляется Эльдар Рязанов. Он мечтает о съемке в помещениях Дома Культуры продолжения своей "Карнавальной ночи". Это никак не входит в планы директора, но и Эльдар Александрович отступать не намерен...