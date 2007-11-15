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Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
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Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя, 2006

2006 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
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О фильме

Домом культуры, который теперь носит имя Огурцова, руководит господин Кабачков. В ДК работают хорошая девушка Алена Крылатова и молодой человек Денис Колечкин. Алена, как может, противостоит "художествам" бюрократа и конъюнктурщика Кабачкова, в чем Денис ей помогает...

Здание уже украшают к новогоднему представлению, которое покажут в прямом эфире Главного канала, когда в нём появляется Эльдар Рязанов. Он мечтает о съемке в помещениях Дома Культуры продолжения своей "Карнавальной ночи". Это никак не входит в планы директора, но и Эльдар Александрович отступать не намерен...

3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.4
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 ноября 2007
Премьера в мире 15 ноября 2007
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Людмила Аринина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя 1 постер
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