Дочь полка, 2008

Комическая опера «Дочь полка» была написана Доницетти для Парижской оперы на французское либретто, позже композитор создал и итальянскую версию. Но поскольку в театре Ковент-Гарден опера ставилась в расчете на блистательный актерский талант и вокальные данные Натали Дессей, предпочтение отдали первой редакции. Лоран Пелли создал свежий и искрометный спектакль, с успехом показанный на лучших мировых сценах, а Натали Дессей и Хуан Диего Флорес превратили спектакль в музыкальный изыск и настоящее шоу виртуозности. Алессандро Корбелли и Фелисити Палмер ярко обрисовали характерные роли упрямого сержанта и высокомерной аристократки.

Знаменитая ария Тонио «Pour mo ame» с девятью верхними «до», которая обычно сокращается, здесь в исполнении Флореса звучит полностью. Бруно Кампанелла – известный знаток музыки бельканто – блестяще дирижирует этим составом мечты, а публика получает удовольствие от увлекательных поворотов сюжета и вокального фейерверка.

Ребенком прекрасная Мари была найдена на поле боя и усыновлена, но не одним солдатом, а целым полком. Когда она влюбляется в тирольца Тонио, ее военные отцы вовсе не спешат дать благословение на брак. Они считают, что Мари должна выйти замуж лишь за гренадера, и Тонио приходится поступить в полк. Но тут на сцену вступает маркиза де Беркенфилд, нашедшая в Мари свою утерянную внебрачную дочь. Она забирает ее в замок, учит прекрасным манерам и хочет выдать замуж за представителя высшего общества. Мари не может пойти против воли матери, но тут сама маркиза, тронутая приверженностью девушки к своим полковым «отцам», дает благословение на брак с Тонио.

Действие первое. В тирольских горах.

Маркиза ди Беркенфилд вместе со своим управляющим Гортензио убегает от вражеских войск. Они в отчаянии: стремившись укрыться от войны, угодили в самое пекло. Внезапно шум и паника стихают. Приближается сержант второго гренадерского полка Сюльпис. Он успокаивает маркизу: враг разбит и отброшен далеко назад. Издалека доносится веселое пение. Это приближается маркитантка Мари. Сюльпис расспрашивает девушку, чем она озабочена. Мари рассказывает, что влюбилась в молодого тирольца, который спас ей жизнь: если бы не он, она бы упала в горах в пропасть. Сюльпис недоволен. Восемнадцать лет назад Мари была младенцем найдена на поле боя. С тех пор она стала дочерью полка — любимицей гренадеров — каждый заменил ей отца. Давно было решено, что, когда Мари вырастет, она выйдет замуж только за гренадера. Появляется солдатский патруль. Он задержал подозрительного человека, который бродил вокруг. Если это вражеский шпион, он должен быть расстрелян. Но Мари узнает в незнакомце своего спасителя Тонио и требует немедленно освободить тирольца. Мари объясняет Тонио, что дала обещание выйти замуж за гренадера. Тонио это не смущает — чтобы завоевать руку любимой, он вступит в полк и станет гренадером. Маркиза просит Сюльписа дать ей солдат, чтобы проводить до замка Беркенфилд. Название замка кажется Сюльпису знакомым — именно оно упоминалось в записке, найденной вместе с Мари восемнадцать лет назад. Сюльпис показывает маркизе записку, которую всегда носит с собой. Маркиза потрясена: Мари ее внебрачная дочь, пропавшая в горах восемнадцать лет назад. Вместе с Гортензио они решают выдать Мари за племянницу маркизы. Маркиза требует, чтобы полк возвратил ей давно пропавшую без вести родственницу. Сюльпис вынужден согласиться. Мари обнимает свою найденную тетушку. В это время Тонио находит капрала и просит записать его в полк гренадеров. Капрал охотно вербует нового гренадера. Возвращаются Сюльпис с Мари. Мари рассказывает Тонио о том, что она нашла богатую и знатную родственницу и покидает полк. Увидятся они теперь или нет — неизвестно, но девушка будет любить только его. Тонио, несмотря на разлуку с Мари, остается в полку и решает заслужить воинскую славу.

Действие второе. В замке Беркенфилд.

Прошел год. Вышедший в отставку Сюльпис приехал проведать Мари. Его встречает маркиза. Она хочет привлечь старика на свою сторону для осуществления планов замужества Мари. Маркиза открывает Сюльпису правду — Мари ее внебрачная дочь, и единственная возможность для нее получить дворянство и войти в высший свет — это выйти замуж за знатного человека. Такого жениха маркиза нашла: это герцог Краквиторп. Сегодня он приедет с матерью, и должно состояться подписание брачного контракта. Маркиза просит Сюльписа уговорить Мари согласиться. Появляется Мари. Под внешним покровом благовоспитанной барышни скрывается все та же простая девушка — дочь полка. Мари прерывает пение чувствительного романса, чтобы исполнить военный марш. Сюльпис уговаривает ее не думать больше о Тонио и выйти замуж за герцога. Оставшись одна, Мари горько размышляет о своей судьбе, обретя дом и имя, она должна забыть о своих друзьях и любимом человека. Внезапно с улицы доносится пение солдат. Это гренадерский полк приближается к замку. Мари в восторге приветствует своих старых друзей. Вбегает Тонио. Он радостно здоровается с Мари и Сюльписом. За год он достиг большого успеха — стал офицером и теперь командует гренадерским полком. Маркиза категорически отказывает Тонио в руке Мари. Гортензио объявляет о приезде герцога и герцогини Краквиторп, с ними прибыл и нотариус. Начинается оглашение брачного контракта. Тонио, решаясь на крайнюю меру, объявляет герцогу и герцогине, что невеста была в прошлом полковой маркитанткой. Знать с возмущением покидает замок. Маркиза вынуждена согласиться на брак Мари с Тонио. Мари счастлива. Дочь полка, став женой офицера, возвращается в родную часть.