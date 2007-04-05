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В ожидании чуда В ожидании чуда
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Awaiting The Miracle

В ожидании чуда, 2007

2007 / Россия
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
История молодой девушки, верящей в чудеса. Парни на нее не обращают никакого внимания, на работе крадут и пользуются ее идеями, друзья считают ее немного странной, но юная девушка не унывает и продолжает верить в принца на белом коне. И однажды он появляется! Красивый, молодой, ему подвластно волшебство, а отныне и ее чувства. Как теперь не поверить в сказку, когда сама в ней оказалась?... Долгожданный принц сделает ее жизнь поистине волшебной.
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 5 апреля 2007
Премьера в мире 5 апреля 2007
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Евгений Бедарев
Евгений Бедарев
В ролях
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Владимир Крылов
Владимир Крылов
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Нина Русланова
Нина Русланова
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В ожидании чуда 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
EvilJT 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел этот фильм, естественно по причине появления экранки в сети, и нежелания шевелиться минут 80....
итог: сказка, коих в жизни не бывает,… Читать дальше…
Crystal 2 апреля 2015, 12:51
в первые пятнадцать минут фильма у меня сложилось стойкое, непреодолимое чувство неприязни к главной героине, которое затем только усиливалось. этот… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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19 февраля 2022 10:33
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