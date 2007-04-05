В ожидании чуда, 2007

История молодой девушки, верящей в чудеса. Парни на нее не обращают никакого внимания, на работе крадут и пользуются ее идеями, друзья считают ее немного странной, но юная девушка не унывает и продолжает верить в принца на белом коне. И однажды он появляется! Красивый, молодой, ему подвластно волшебство, а отныне и ее чувства. Как теперь не поверить в сказку, когда сама в ней оказалась?... Долгожданный принц сделает ее жизнь поистине волшебной.

Развернуть