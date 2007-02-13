Роковое число 23, 2007

В свой день рождения Уолтер Спэрроу, любвеобильный собаковод, принимает звонок, из-за которого не успевает вовремя забрать жену с работы. Она заглядывает в книжный магазин, находит в кроваво-красном переплете роман, тайну убийства с нумерологией, которая постоянно вращается вокруг числа 23. Эта история очаровывает Уолтера, и он замечает все большее присутствие числа 23 в своей жизни. Когда герой начинает поиски автора, он останавливается в гостинице в номере 23, где происходили события романа. Уолтер начинает путать реальность и вымысел. Жена и сын пытаются помочь ему, но безуспешно. Герой приближается к правде, подвергая опасности свою семью…
Молодой человек увлеченно читает книгу, содержание которой кажется ему как две капли воды похожим на историю собственной жизни. Но на последних страницах романа совершается жуткое убийство... которое вот-вот должно произойти в его настоящей жизни.
Я в шоке.
Пошла покупать левый DVD. Не могу больше ждать.