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Роковое число 23 Роковое число 23
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The Number 23

Роковое число 23, 2007

2007 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В свой день рождения Уолтер Спэрроу, любвеобильный собаковод, принимает звонок, из-за которого не успевает вовремя забрать жену с работы. Она заглядывает в книжный магазин, находит в кроваво-красном переплете роман, тайну убийства с нумерологией, которая постоянно вращается вокруг числа 23. Эта история очаровывает Уолтера, и он замечает все большее присутствие числа 23 в своей жизни. Когда герой начинает поиски автора, он останавливается в гостинице в номере 23, где происходили события романа. Уолтер начинает путать реальность и вымысел. Жена и сын пытаются помочь ему, но безуспешно. Герой приближается к правде, подвергая опасности свою семью…

  • Джим Керри утверждает, что был одержим числом 23 задолго до того, как снялся в фильме. Его продюсерская компания называется JC 23 Entertainment. По совпадению его отец был бухгалтером, а он играл на саксофоне, как и его герой в фильме.
  • Это 23-й проект, которым руководил Джоэл Шумахер.
  • Джиму Керри заплатили ровно 23 миллиона долларов за участие в этом фильме.
  • Сюжет во многом основан на философских трудах Уильяма С. Берроуза, который пришел к выводу, что число 23 имеет мистическое значение для его жизни. 
  • Когда мы впервые видим книгу в магазине, где ее покупает Агата, она стоит на полке лицевой стороной наружу. Из-за этого на полке за ней видны 23 книги.
  • Имена Джим Керри и Джоэл Шумахер на английском в сумме состоят из 23 букв.

Молодой человек увлеченно читает книгу, содержание которой кажется ему как две капли воды похожим на историю собственной жизни. Но на последних страницах романа совершается жуткое убийство... которое вот-вот должно произойти в его настоящей жизни.

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 9 октября 2007
Премьера в мире 13 февраля 2007
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Вирджиния Мэдсен
Вирджиния Мэдсен
Логан Лерман
Логан Лерман
Дэнни Хьюстон
Дэнни Хьюстон
Меган Эшли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Роковое число 23 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leela 2 апреля 2015, 12:51
Блин. Хоть собственный кинотеатр открывай. Чтобы крутить там кино не кассовое, а какое НРАВИТСЯ.
Leela 2 апреля 2015, 12:51
Все. Премьера в России - 31 МАЯ!!!!

Я в шоке.

Пошла покупать левый DVD. Не могу больше ждать.
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14 голосов
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