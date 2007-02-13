Роковое число 23, 2007

В свой день рождения Уолтер Спэрроу, любвеобильный собаковод, принимает звонок, из-за которого не успевает вовремя забрать жену с работы. Она заглядывает в книжный магазин, находит в кроваво-красном переплете роман, тайну убийства с нумерологией, которая постоянно вращается вокруг числа 23. Эта история очаровывает Уолтера, и он замечает все большее присутствие числа 23 в своей жизни. Когда герой начинает поиски автора, он останавливается в гостинице в номере 23, где происходили события романа. Уолтер начинает путать реальность и вымысел. Жена и сын пытаются помочь ему, но безуспешно. Герой приближается к правде, подвергая опасности свою семью…