Мой лучший друг, 2006

Франсуа - успешный торговец антиквариатом, у которого, в силу ужасного характера, совершенно нет друзей. Впрочем, сам Франсуа с этим не согласен и поэтому легкомысленно заключает пари со своим деловым партнером Катрин. По условиям спора у Франсуа есть всего десять дней, чтобы представить ей своего лучшего друга, а иначе он потеряет свою долю в недавно приобретенной на аукционе старинной греческой вазе, стоимостью 200 тысяч евро.
Франсуа — успешный антиквар, ведущий роскошный образ жизни. Он высокомерен, эгоцетричен и... одинок. Катрин, его бизнес-партнер, предлагает пари: если Франсуа сможет найти друзей, она уступит ему очень ценную греческую вазу. Теперь у Франсуа есть всего несколько дней, чтобы проштудировать свою записную книжку и представить Катрин своего лучшего друга.