Мой лучший друг, 2006

Франсуа - успешный торговец антиквариатом, у которого, в силу ужасного характера, совершенно нет друзей. Впрочем, сам Франсуа с этим не согласен и поэтому легкомысленно заключает пари со своим деловым партнером Катрин. По условиям спора у Франсуа есть всего десять дней, чтобы представить ей своего лучшего друга, а иначе он потеряет свою долю в недавно приобретенной на аукционе старинной греческой вазе, стоимостью 200 тысяч евро.