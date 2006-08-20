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Мой лучший друг, 2006

2006 / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Франсуа - успешный торговец антиквариатом, у которого, в силу ужасного характера, совершенно нет друзей. Впрочем, сам Франсуа с этим не согласен и поэтому легкомысленно заключает пари со своим деловым партнером Катрин. По условиям спора у Франсуа есть всего десять дней, чтобы представить ей своего лучшего друга, а иначе он потеряет свою долю в недавно приобретенной на аукционе старинной греческой вазе, стоимостью 200 тысяч евро.

  • В фильме упоминаются работы известного французского декоратора и проектировщика мебели Луи Мажореля. 
  • В 2006 году в прокат вышло два фильма, в которых Даниэль Отёй и Дани Бун сыграли вместе. Вторым таким фильмом стал “Дублер”. Именно работа Буна в “Дублере” привлекла к нему внимание режиссера Патриса Леконта. 
  • Патрис Леконт признался, что взял Даниэля Отёй на роль Франсуа, потому что по характеру этот актер - полная противоположность сыгранного им персонажа.
  • После выхода фильма режиссер Патрис Леконт объявил, что снимет еще три художественных фильма и после этого завершит карьеру режиссера. По состоянию на март 2021 года он действительно снял три полнометражных фильма, не считая работу над анимационной картиной, документальными фильмами и сериалами. 
  • Режиссер признается, что дружба - главная тема в его творчестве.

Франсуа — успешный антиквар, ведущий роскошный образ жизни. Он высокомерен, эгоцетричен и... одинок. Катрин, его бизнес-партнер, предлагает пари: если Франсуа сможет найти друзей, она уступит ему очень ценную греческую вазу. Теперь у Франсуа есть всего несколько дней, чтобы проштудировать свою записную книжку и представить Катрин своего лучшего друга.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 15 ноября 2007
Премьера в мире 20 августа 2006
Возраст 16+
Режиссер
Патрис Леконт
Патрис Леконт
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Жюли Дюран
Анри Гарсэн
Жак Мато
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мой лучший друг 2 постера
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