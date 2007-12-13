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Сокровище нации: Книга тайн Сокровище нации: Книга тайн
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National Treasure: Book of Secrets

Сокровище нации: Книга тайн, 2007

2007 / США
7.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Через несколько лет с тех пор, как Бенджамин Гейтс нашел сокровище нации, он стал богатым и известным. Теперь другой охотник за сокровищами по имени Митч Уилкинсон находит то, что является недостающей страницей дневника Джона Уилкса Бута, который содержит подсказки о местонахождении затерянного города золота. Бен должен соревноваться с Митчем, чтобы найти затерянный город первым. Для этого он отправляется во Францию и Великобританию, чтобы найти другие подсказки и даже заглянуть в секретную книгу президента, чтобы собрать воедино кусочки головоломки. Его родители и его друзья также помогают Бену найти затерянный город и остаться на шаг впереди Митча. Сможет ли герой отыскать очередной клад?

  • «Дисней» обнаружил, что график съемок на горе Рашмор помешает выпускному вечеру местной средней школы Хилл-Сити, который ежегодно проводится в этом месте. Чтобы компенсировать это, «Дисней» оплатил выпускной бал, предоставив транспорт до нового места в Рапид-Сити, призы на выпускном вечере и стипендии для гостей.
  • Документ, показанный в книге Райли Пул, – это отчет об аутопсии тела Мэрилин Монро.
  • Парень, машину которого угонял Эд Харрис в Лондоне, – это тот же парень, у которого хаммер украл Шон Коннери в фильме «Скала», другом фильме Джерри Брукхаймера, в котором также снимались Николас Кейдж и Эд Харрис.

Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто — параллельные поиски города ведет и некий Митч Уилкинсон, готовый на все ради достижения цели.

7.3 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 декабря 2007
Премьера в мире 13 декабря 2007
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Тертелтауб
Джон Тертелтауб
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Джон Войт
Джон Войт
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В рецензии на первую часть этой археологической эпопеи мы уже выяснили, что главное сокровище нации – Николас Кейдж. Теперь осталось выяснить, какой наполнитель используют авторы при изготовлении понятия «нация». Собственно, об этом-то и фильм. Правление Авраама Линкольна, с убийства которого начинается картина, для создателей National Treasure служит определяющим в формировании американской нации как таковой. До Гражданской войны жители разных штатов говорили друг о друге…
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Paul 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gleban, 31/12/2007 - 02:30:12):Чего ж неясного? У предка героя Кейджа запятнали репутацию, ну а Кейдж пытается ее отпятнать
Просто в картине… Читать дальше…
etsonjules 2 апреля 2015, 12:51
в штатовских театрах перед сеансом показывали новую короткометражку про гуфи 'How To Hook Up Your Home Theater'.

у нас такое есть, мм?… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На Disney+ выйдет сериал «Сокровище нации» во главе с латиноамериканской героиней Параллельно ведется и работа над третьим полнометражным фильмом франшизы.
Написать
25 марта 2021 10:56
Сериал «Сокровище нации» находится в разработке для Disney+ Правда, в телешоу, скорее всего, не будет Николаса Кейджа и других звезд.
Написать
8 мая 2020 10:39
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