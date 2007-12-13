Сокровище нации: Книга тайн, 2007

Через несколько лет с тех пор, как Бенджамин Гейтс нашел сокровище нации, он стал богатым и известным. Теперь другой охотник за сокровищами по имени Митч Уилкинсон находит то, что является недостающей страницей дневника Джона Уилкса Бута, который содержит подсказки о местонахождении затерянного города золота. Бен должен соревноваться с Митчем, чтобы найти затерянный город первым. Для этого он отправляется во Францию и Великобританию, чтобы найти другие подсказки и даже заглянуть в секретную книгу президента, чтобы собрать воедино кусочки головоломки. Его родители и его друзья также помогают Бену найти затерянный город и остаться на шаг впереди Митча. Сможет ли герой отыскать очередной клад?