Сокровище нации: Книга тайн, 2007

Через несколько лет с тех пор, как Бенджамин Гейтс нашел сокровище нации, он стал богатым и известным. Теперь другой охотник за сокровищами по имени Митч Уилкинсон находит то, что является недостающей страницей дневника Джона Уилкса Бута, который содержит подсказки о местонахождении затерянного города золота. Бен должен соревноваться с Митчем, чтобы найти затерянный город первым. Для этого он отправляется во Францию и Великобританию, чтобы найти другие подсказки и даже заглянуть в секретную книгу президента, чтобы собрать воедино кусочки головоломки. Его родители и его друзья также помогают Бену найти затерянный город и остаться на шаг впереди Митча. Сможет ли герой отыскать очередной клад?
Охотник за сокровищами Бен Гейтс, вооружившись поддержкой любимой женщины, верного друга Райли, а также своих родителей, отправляется на поиски затерянного золотого города. Только пройдя сквозь череду невероятных и увлекательных приключений, Бену удастся очистить имя своего предка от обвинений в убийстве Авраама Линкольна. Но не все так просто — параллельные поиски города ведет и некий Митч Уилкинсон, готовый на все ради достижения цели.
Просто в картине… Читать дальше…
у нас такое есть, мм?… Читать дальше…