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1814, 2007

2007 / Россия
7.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме

- фильм основан на реальных исторических событиях.

1814 год. Под Петербургом, в окрестностях Царского Села, происходит цепь загадочных убийств. От рук неизвестного маньяка погибают молодые женщины. Эти смерти объединяет один и тот же почерк – звериная жестокость и странное орудие, которым наносятся увечья жертвам. Ужас и истерия нарушают размеренное течение жизни обитателей столичного пригорода.

В народе уже придумали прозвище злодею – Царскосельский Душегубец.

Здесь же, в Царском Селе, находится Лицей (закрытая элитная школа при императорском дворе Александра I). Самому старшему из учащихся – 18, самому младшему – 14. Среди них - Александр Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, Константин Данзас, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг. В будущем их имена навсегда войдут в историю России, но сейчас это обычные школяры, которые влюбляются, напиваются, проказничают, пишут стихи, бегают на свидания, вызывают друг друга на дуэль, шутят над преподавателями, устраивают тайные общества и ввязываются в любые сомнительные предприятия. Со свойственным своему возрасту юношеским азартом лицеисты подключаются и к поискам преступника.

Но, случайно узнав, кто скрывается под маской злодея, они оказываются в смертельной опасности…

7.5 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 декабря 2007
Премьера в мире 27 декабря 2007
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Андрес Пуустусмаа
Андрес Пуустусмаа
В ролях
Степан Балакшин
Стас Белозеров
Александр Быковский
Сергей Друзьяк
Сергей Друзьяк
Иван Макаревич
Иван Макаревич
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1814 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Сходила в кино, еле дождалась зрелища, как Пушкин, произведениями коего зачиьываться должно каждому филологу, бьется с Потрошителем.
Оказалось,… Читать дальше…
nikkie 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (nikkie, 28/12/2007 - 00:52:53):Впечатлило.
Да Пушкина. Ну кто их не видел?
тут стерлось:
Потрошитель конечно притянут за уши, совсем все… Читать дальше…
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43 голоса
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