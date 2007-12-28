Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойничьими... А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, если нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нужно-правильно. Вот и сейчас — с богатырем поругался, да от Соловья Разбойника урон потерпел немалый: увел бандит окаянный казну государственную прямо из-под носа! Что делать князю? А ничего особенного — на то он и князь, чтоб из любой ситуации выход найти! Вот и отправились князь с Ильей на поиски похищенного, а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи "Новая береста". А дорога непростая выдалась, до самого Царьграда довела, где встретил их Император Византийский, да только незадача вышла — повздорили наши герои с императором этим, и заключил он против Князя Киевского и Земель русских союз с Соловьем Разбойником...