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Постер мультфильма Илья Муромец и Соловей Разбойник
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Киноафиша Фильмы Илья Муромец и Соловей Разбойник

Илья Муромец и Соловей Разбойник

Ilya and the Robber 18+
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О фильме

Снова на Руси неспокойно: повадился Соловей-Разбойник со своей бандой грабить да разрушать мирные деревеньки. Одна управа на него существует – отважный богатырь Илья Муромец. Да вот только Князь Киевский, известный своим стяжательством, берет и отпускает Соловья за сто монет выкупа, а в итоге остается и без казны, и без коня Бурушки, верного помощника Ильи. Долго не думая, отправляется богатырь в компании с Князем за тридевять земель на поиски Бурушки и княжеского золота, а по пятам за ними следует девушка Аленушка, собирающая материал для газеты «Новая береста».

  • В сцене в порту на носу одного из кораблей можно заметить голову Алеши Поповича, главного героя первого мультфильма из серии про богатырей.
  • На постере к мультфильму Аленушка изображена в зеленом платье, однако на протяжении всей картины она носит красный наряд.
  • По мотивам мультфильма была выпущена одноименная компьютерная игра. В отличие от оригинальной ленты, в ней присутствовали герои и других мультфильмов – Алеша Попович, Добрыня Никитич, Змей Горыныч, Гонец, Забава, Русалка и другие.
  • Бюджет мультфильма не превысил двух миллионов долларов, что вдвое меньше бюджета каждой из двух предыдущих частей. Однако же кассовые сборы «Ильи Муромца и Соловья-Разбойника» превысили сборы «Алеши Поповича» и «Добрыни Никитича», вместе взятых.

Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойничьими... А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, если нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нужно-правильно. Вот и сейчас — с богатырем поругался, да от Соловья Разбойника урон потерпел немалый: увел бандит окаянный казну государственную прямо из-под носа! Что делать князю? А ничего особенного — на то он и князь, чтоб из любой ситуации выход найти! Вот и отправились князь с Ильей на поиски похищенного, а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи "Новая береста". А дорога непростая выдалась, до самого Царьграда довела, где встретил их Император Византийский, да только незадача вышла — повздорили наши герои с императором этим, и заключил он против Князя Киевского и Земель русских союз с Соловьем Разбойником...

Илья Муромец и Соловей Разбойник - трейлер
Илья Муромец и Соловей Разбойник  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 28 декабря 2007
Дата выхода
28 декабря 2007 Россия Наше кино 12+
28 декабря 2007 Беларусь
28 декабря 2007 Казахстан
28 декабря 2007 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $10 490 651
Производство CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
Ilya Muromets i Solovey Razboynik, Ilya Muromec and Solovey the Robber, Ilia Muromet si Solovei-talharul, Ilja - Der furchtlose Recke, Ilja Muromiec i Słowik-Rozbójnik, Ilya and the Robber, Ilya Mouromets et le rossignol voleur, Ilya Muromets and Nightingale the Robber, Илья Муромец и Соловей Разбойник, Иля Муромец и Славеят Разбойник, Ілля Муромець і Соловей-Розбійник, Ілля Муромець та Соловей-Розбійник, イリヤー・ムーロメツと追い剥ぎソロヴェイ
Режиссер
Владимир Торопчин
Владимир Торопчин
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Олег Табаков
Олег Табаков
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Екатерина Гороховская
Анатолий Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 111 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1273 В жанре «приключения»  276 В жанре «комедия»  284 В жанре «семейный»  142 В жанре «анимация»  203 В фильмах России  86
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Илья Муромец и Соловей Разбойник

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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 02/04/2008 - 09:31:21):Мультик конечно смешной, но бесят вкрапления из современной жизни. Скандальная журналистка,… Читать дальше…
нефела 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение простак от 29/12/2007 - 01:53:24
полностью согласна. на мой взгляд третья часть мульта не что иное, ка попытка слупить большие… Читать дальше…
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