Снова на Руси неспокойно: повадился Соловей-Разбойник со своей бандой грабить да разрушать мирные деревеньки. Одна управа на него существует – отважный богатырь Илья Муромец. Да вот только Князь Киевский, известный своим стяжательством, берет и отпускает Соловья за сто монет выкупа, а в итоге остается и без казны, и без коня Бурушки, верного помощника Ильи. Долго не думая, отправляется богатырь в компании с Князем за тридевять земель на поиски Бурушки и княжеского золота, а по пятам за ними следует девушка Аленушка, собирающая материал для газеты «Новая береста».
Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойничьими... А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, если нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нужно-правильно. Вот и сейчас — с богатырем поругался, да от Соловья Разбойника урон потерпел немалый: увел бандит окаянный казну государственную прямо из-под носа! Что делать князю? А ничего особенного — на то он и князь, чтоб из любой ситуации выход найти! Вот и отправились князь с Ильей на поиски похищенного, а за ними вслед увязалась корреспондентка летописи "Новая береста". А дорога непростая выдалась, до самого Царьграда довела, где встретил их Император Византийский, да только незадача вышла — повздорили наши герои с императором этим, и заключил он против Князя Киевского и Земель русских союз с Соловьем Разбойником...
|28 декабря 2007
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полностью согласна. на мой взгляд третья часть мульта не что иное, ка попытка слупить большие… Читать дальше…