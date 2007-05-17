Фильм состоит из трех новелл: "Софи", "Рождественская девочка" и "Счастливая звезда", рассчитанных на детскую и семейную аудиторию. Новелла "Софи", снятая в 2007 году, дала название всей картине. Все три истории происходят в России конца ХIХ века и рассказывают о том, как дети позапрошлого века учились быть людьми, исправляя свои ошибки и совершая благородные поступки.

"Счастливая звезда" Мальчик Коля узнает от деревенских детей историю чудесной Вифлеемской звезды. Его дедушка-князь крайне недоволен. Но Коля очень хочет увидеть эту звезду и ради этого он выходит морозной ночью на балкон. Мальчик тяжело заболевает, и только чудо спасает его от смерти...

"Рождественская девочка" После смерти отца жизнь маленькой девочки Жени становится очень тяжелой. Ее мама сильно болеет, и Женя решается продать свою любимую куклу, чтобы купить маме лекарства и теплые вещи. Благодаря ее мужественному поступку, к ним приходит неожиданная помощь...

"Софи" Княжеский внук Коля поступает жестоко по отношению к нищей голодной девочке. Осознав свою вину, Коля мучается, и, чтобы как-то загладить свой проступок, начинает помогать всем, кто нуждается в помощи. Он упрашивает своего дедушку-князя помочь молодой девушке Соне, у которой умер отец, и князь принимает Софи (так он называет её на французский манер) к себе в особняк в качестве учительницы Коли. Много приключений и ярких событий происходит с главными героями этой истории - Колей и Соней, в ходе которых Коля обретает очень важные качества характера: мужество и самоотверженность, а Соня выходит замуж за благородного графа.