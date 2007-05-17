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Киноафиша Фильмы Софи

Софи

Sofi 18+
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О фильме

Фильм состоит из трех новелл: "Софи", "Рождественская девочка" и "Счастливая звезда", рассчитанных на детскую и семейную аудиторию. Новелла "Софи", снятая в 2007 году, дала название всей картине. Все три истории происходят в России конца ХIХ века и рассказывают о том, как дети позапрошлого века учились быть людьми, исправляя свои ошибки и совершая благородные поступки.

"Счастливая звезда" Мальчик Коля узнает от деревенских детей историю чудесной Вифлеемской звезды. Его дедушка-князь крайне недоволен. Но Коля очень хочет увидеть эту звезду и ради этого он выходит морозной ночью на балкон. Мальчик тяжело заболевает, и только чудо спасает его от смерти...

"Рождественская девочка" После смерти отца жизнь маленькой девочки Жени становится очень тяжелой. Ее мама сильно болеет, и Женя решается продать свою любимую куклу, чтобы купить маме лекарства и теплые вещи. Благодаря ее мужественному поступку, к ним приходит неожиданная помощь...

"Софи" Княжеский внук Коля поступает жестоко по отношению к нищей голодной девочке. Осознав свою вину, Коля мучается, и, чтобы как-то загладить свой проступок, начинает помогать всем, кто нуждается в помощи. Он упрашивает своего дедушку-князя помочь молодой девушке Соне, у которой умер отец, и князь принимает Софи (так он называет её на французский манер) к себе в особняк в качестве учительницы Коли. Много приключений и ярких событий происходит с главными героями этой истории - Колей и Соней, в ходе которых Коля обретает очень важные качества характера: мужество и самоотверженность, а Соня выходит замуж за благородного графа.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 17 мая 2007
Дата выхода
17 мая 2007 Россия 0+
17 мая 2007 Казахстан
17 мая 2007 Украина
Производство Илья Муромец
Другие названия
Sofi, Софи
Режиссер
Илья Литвак
В ролях
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Оксана Федорова
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Стас Журжин
Все актеры и съемочная группа
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