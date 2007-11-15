Оповещения от Киноафиши
Ольга — дочь крупного влиятельного бизнесмена. Два года назад у нее произошла трагедия — в Чечне погиб ее любимый муж, мысли о котором не оставляют молодую женщину. На ухаживания двух поклонников — сослуживца по работе Кирилла и отцовского бизнес-партнера Кости — она не отвечает. Но Костя влюблен до такой степени, что способен ради Ольги совершать и нелепые, но романтичные безумства (преподнести в дар любимой яблоню, выписать из Венеции гондолу и пустить ее по Москве-реке), и весьма серьезные поступки, которые докажут, что для счастья любимой женщины он готов поступиться не только своими надеждами, но и самой жизнью. Только вот отношения с "деловым кланом" отца девушки у Кости складываются напряженные, да и сам он ведет тайные переговоры, смысл которых откроется только к концу фильма...
Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 15 ноября 2007
Дата выхода
15 ноября 2007 Россия
15 ноября 2007 Беларусь
15 ноября 2007 Казахстан
15 ноября 2007 Украина
Режиссер
Владимир Наумов
Владимир Наумов
В ролях
Наталия Наумова
Валерий Сторожик
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Наталия Белохвостикова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
0.0
