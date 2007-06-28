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Гарри Поттер и Орден Феникса Гарри Поттер и Орден Феникса
Киноафиша Фильмы Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix

Гарри Поттер и Орден Феникса, 2007

2007 / Великобритания / США
8.1 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Во время очередных летних каникул в мире маглов на Гарри Поттера на его собственной лужайке нападает группа дементоров. Естественно, магические власти отказываются в это верить, и в конце концов юного волшебника вызывают в суд. Вскоре Гарри узнает, что политический климат в Министерстве магии здорово сменился за лето. 

Корнелиус Фадж, нынешний министр, уверен, что слухи о возвращении лорда Волан-де-Морта распространяет лично Дамблдор с целью занять его пост. Чтобы контролировать директора и усилить надзор за студентами Хогвартса, Фадж лично назначает на должность преподавателя свою ставленницу, Долорес Амбридж, которая вскоре фактически берет школу под контроль. 

Чтобы противостоять ей и научить своих одноклассников защищаться от Темных искусств, Гарри создает кружок по интересам, который друзья называют Отрядом Дамблдора. Но главным врагом Поттера станет не Амбридж, а сам Темный лорд, жаждущий крови Мальчика, который выжил. 

«Орден Феникса» является самой длинной книгой в серии. Количество страниц в ее американском издании почти доходит до девятисот. Сценарист фильма Майкл Голденберг говорил, что старался скорее остаться верным духу книги, чем передать ее сюжетное содержание. Роулинг сказала ему и продюсерам, что просто хочет увидеть хороший фильм, так что они свободны делать с сюжетом все что захотят. Особенно тяжело Голденбергу было жертвовать квиддичем. Его боль разделил Руперт Гринт: участие в матчах по волшебному спорту было поворотной точкой в развитии его персонажа. Также из фильма вырезали важную сцену с появлением родителей Невилла Долгопупса: для нее пришлось бы собирать новую локацию.

Режиссер фильма Дэвид Йейтс в основном ставил фильмы для британского телевидения. Он был выбран студией после того, как множество других режиссеров прислали свои отказы. Сам же Йейтс говорил, что в его пользу сыграл послужной список фильмов, рассказывающих острую эмоциональную историю с неким политическим бэкграундом, что в определенной степени отвечало нуждам фильма.

Посреди съемок фильма у Эммы Уотсон и Дэниела Рэдклиффа начались экзамены. Ради этого съемки пришлось прервать на месяц, что обошлось студии в пять миллионов долларов.

На постпродакшене действовала отдельная группа по спецэффектам, которая занималась удалением с лиц актеров щетины и прыщей.

На роль Чжоу Чанг в прошлой части поттерианы пробовались 3000 юных актрис. В кастинге на роль Полумны Лавгуд участвовало более 15000 кандидаток. Очередь из желающих участвовать в смотрах простиралась более чем на милю. В том числе среди них была Сирша Ронан, но ее сочли слишком молодой. Выбранная в итоге актриса Эванна Линч являлась большой поклонницей книг серии.

Эпизод поцелуя Гарри и Чжоу удалось снять только с 24 дубля. Следующая за этим сцена, где друзья обсуждают поцелуй, пошла не по сценарию из-за намеренных кривляний актеров, но режиссер решил ее сохранить.

Сюжетную линию с домовым эльфом Блэков, Кикимером, планировали вырезать из соображений уменьшения и так большого хронометража фильма. Однако Роулинг лично настояла на ее сохранении, так как домовик чрезвычайно важен для развития сюжета следующих частей саги. Впрочем, его участие в фильме все равно сократили. А вот старожилу серии, домовику Добби, не так повезло: все сцены с его участием были вырезаны на финальном монтаже фильма.

В картине присутствует более 1400 кадров с применением компьютерной графики, созданных на 11 разных студиях. Самыми сложными стали сцены взрыва в Атриуме Министерства магии и оживление огненной змеи, созданной Волан-де-Мортом в ходе битвы.

Новый персонаж фильма, Грохх, гигантский сводный брат Хагрида, ожил с помощью новой технологии под названием Soul Capturing, разработанной студией Image Metrics. Вместо создания персонажа с нуля, телодвижения и мимика актера Тони Модсли использовались для моделирования действий великана.

Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волан-де-Мортом, делая вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся. Опасаясь, что почтенный глава Хогвартса Альбус Дамблдор распространяет лживые слухи о возвращении Волан-де-Морта, стремясь подорвать авторитет Министра Магии Корнелиуса Фаджа и в дальнейшем занять его место, Корнелиус назначает нового профессора защиты от темных искусств, который должен будет пристально следить за Дамблдором и студентами Хогвартса. Но одобренный министерством курс лекций по защитной магии профессора Долорес Амбридж оказывается на практике абсолютно бесполезным — юные волшебники просто неспособны противостоять действию темных сил, угрожающих им и всему волшебному сообществу. И тогда, по настоянию своих друзей Гермионы и Рона, Гарри берет инициативу в свои руки.

Тайно встречаясь с небольшой группой студентов, называющей себя Отрядом Дамблдора, Гарри обучает их самозащите от темных сил, готовя отважных волшебников к необычной схватке, которая ждет их впереди.

8.1 Оцените
102 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 19 июля 2007
Премьера в мире 28 июня 2007
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Руперт Гринт
Руперт Гринт
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Сага о Гарри Поттере с каждым новым фильмом все стремительнее превращается из нравоучительной детской сказки в готический хоррор. Обязательные в подобном случае шутки и пресные дидактические сентенции тонут в потоке видений, расколотое сознание старины Гарри (половое созревание при таком обилии кошмаров неизбежно превращается в преждевременное старение, так что словечко «старина» здесь более чем оправданно) витает в мрачных полутемных коридорах с неверным, колеблющимся освещением, атмосфера…
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Mamy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Gal4onok, 11/12/2006 - 18:34:34):ГП - это деградация в первозданном виде
С чего же интересно ГП - это деградация? Поподробнее можно?… Читать дальше…
Zoya 2 апреля 2015, 12:51
Толкиен действительно уже давно умер. Роулинг сама решила не убивать Гаррика, уж больно прибыльное дело писать книжки про этого парня. Раньше… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вот это поворот: 5 неожиданных твистов в «Гарри Поттере», которые необходимо обсудить Предательство Кикимера, тайна медальона Слизерина, обман Регулуса Блэка и многие другие незначительные события «поттерианы», которые серьезно повлияли на сюжет франшизы.
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15 июля 2022 07:00
Только настоящий фанат узнает фильмы «Гарри Поттера» по одному волшебному предмету Тест на знание «поттерианы» позволит вам определить, насколько хорошо развита ваша внимательность и визуальная память.  
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8 июня 2022 12:30
Тест: какая культовая фраза из кино станет твоим девизом по жизни? Узнай, какие слова мудрые слова из кинематографа будут отныне твоей путеводной звездой. Возможно, по жизни тебе суждено придерживаться слов Альбуса Дамблдора, Скарлетт О’Хары или Людмилы Свиридовой.
Написать
19 апреля 2022 12:48
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