Гарри Поттер и Орден Феникса, 2007

Во время очередных летних каникул в мире маглов на Гарри Поттера на его собственной лужайке нападает группа дементоров. Естественно, магические власти отказываются в это верить, и в конце концов юного волшебника вызывают в суд. Вскоре Гарри узнает, что политический климат в Министерстве магии здорово сменился за лето.
Корнелиус Фадж, нынешний министр, уверен, что слухи о возвращении лорда Волан-де-Морта распространяет лично Дамблдор с целью занять его пост. Чтобы контролировать директора и усилить надзор за студентами Хогвартса, Фадж лично назначает на должность преподавателя свою ставленницу, Долорес Амбридж, которая вскоре фактически берет школу под контроль.
Чтобы противостоять ей и научить своих одноклассников защищаться от Темных искусств, Гарри создает кружок по интересам, который друзья называют Отрядом Дамблдора. Но главным врагом Поттера станет не Амбридж, а сам Темный лорд, жаждущий крови Мальчика, который выжил.
«Орден Феникса» является самой длинной книгой в серии. Количество страниц в ее американском издании почти доходит до девятисот. Сценарист фильма Майкл Голденберг говорил, что старался скорее остаться верным духу книги, чем передать ее сюжетное содержание. Роулинг сказала ему и продюсерам, что просто хочет увидеть хороший фильм, так что они свободны делать с сюжетом все что захотят. Особенно тяжело Голденбергу было жертвовать квиддичем. Его боль разделил Руперт Гринт: участие в матчах по волшебному спорту было поворотной точкой в развитии его персонажа. Также из фильма вырезали важную сцену с появлением родителей Невилла Долгопупса: для нее пришлось бы собирать новую локацию.
Режиссер фильма Дэвид Йейтс в основном ставил фильмы для британского телевидения. Он был выбран студией после того, как множество других режиссеров прислали свои отказы. Сам же Йейтс говорил, что в его пользу сыграл послужной список фильмов, рассказывающих острую эмоциональную историю с неким политическим бэкграундом, что в определенной степени отвечало нуждам фильма.
Посреди съемок фильма у Эммы Уотсон и Дэниела Рэдклиффа начались экзамены. Ради этого съемки пришлось прервать на месяц, что обошлось студии в пять миллионов долларов.
На постпродакшене действовала отдельная группа по спецэффектам, которая занималась удалением с лиц актеров щетины и прыщей.
На роль Чжоу Чанг в прошлой части поттерианы пробовались 3000 юных актрис. В кастинге на роль Полумны Лавгуд участвовало более 15000 кандидаток. Очередь из желающих участвовать в смотрах простиралась более чем на милю. В том числе среди них была Сирша Ронан, но ее сочли слишком молодой. Выбранная в итоге актриса Эванна Линч являлась большой поклонницей книг серии.
Эпизод поцелуя Гарри и Чжоу удалось снять только с 24 дубля. Следующая за этим сцена, где друзья обсуждают поцелуй, пошла не по сценарию из-за намеренных кривляний актеров, но режиссер решил ее сохранить.
Сюжетную линию с домовым эльфом Блэков, Кикимером, планировали вырезать из соображений уменьшения и так большого хронометража фильма. Однако Роулинг лично настояла на ее сохранении, так как домовик чрезвычайно важен для развития сюжета следующих частей саги. Впрочем, его участие в фильме все равно сократили. А вот старожилу серии, домовику Добби, не так повезло: все сцены с его участием были вырезаны на финальном монтаже фильма.
В картине присутствует более 1400 кадров с применением компьютерной графики, созданных на 11 разных студиях. Самыми сложными стали сцены взрыва в Атриуме Министерства магии и оживление огненной змеи, созданной Волан-де-Мортом в ходе битвы.
Новый персонаж фильма, Грохх, гигантский сводный брат Хагрида, ожил с помощью новой технологии под названием Soul Capturing, разработанной студией Image Metrics. Вместо создания персонажа с нуля, телодвижения и мимика актера Тони Модсли использовались для моделирования действий великана.
Гарри проводит свой пятый год обучения в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают сам факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волан-де-Мортом, делая вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся. Опасаясь, что почтенный глава Хогвартса Альбус Дамблдор распространяет лживые слухи о возвращении Волан-де-Морта, стремясь подорвать авторитет Министра Магии Корнелиуса Фаджа и в дальнейшем занять его место, Корнелиус назначает нового профессора защиты от темных искусств, который должен будет пристально следить за Дамблдором и студентами Хогвартса. Но одобренный министерством курс лекций по защитной магии профессора Долорес Амбридж оказывается на практике абсолютно бесполезным — юные волшебники просто неспособны противостоять действию темных сил, угрожающих им и всему волшебному сообществу. И тогда, по настоянию своих друзей Гермионы и Рона, Гарри берет инициативу в свои руки.
Тайно встречаясь с небольшой группой студентов, называющей себя Отрядом Дамблдора, Гарри обучает их самозащите от темных сил, готовя отважных волшебников к необычной схватке, которая ждет их впереди.
С чего же интересно ГП - это деградация? Поподробнее можно?… Читать дальше…