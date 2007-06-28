Гарри Поттер и Орден Феникса, 2007

«Орден Феникса» является самой длинной книгой в серии. Количество страниц в ее американском издании почти доходит до девятисот. Сценарист фильма Майкл Голденберг говорил, что старался скорее остаться верным духу книги, чем передать ее сюжетное содержание. Роулинг сказала ему и продюсерам, что просто хочет увидеть хороший фильм, так что они свободны делать с сюжетом все что захотят. Особенно тяжело Голденбергу было жертвовать квиддичем. Его боль разделил Руперт Гринт: участие в матчах по волшебному спорту было поворотной точкой в развитии его персонажа. Также из фильма вырезали важную сцену с появлением родителей Невилла Долгопупса: для нее пришлось бы собирать новую локацию.

Режиссер фильма Дэвид Йейтс в основном ставил фильмы для британского телевидения. Он был выбран студией после того, как множество других режиссеров прислали свои отказы. Сам же Йейтс говорил, что в его пользу сыграл послужной список фильмов, рассказывающих острую эмоциональную историю с неким политическим бэкграундом, что в определенной степени отвечало нуждам фильма.

Посреди съемок фильма у Эммы Уотсон и Дэниела Рэдклиффа начались экзамены. Ради этого съемки пришлось прервать на месяц, что обошлось студии в пять миллионов долларов.

На постпродакшене действовала отдельная группа по спецэффектам, которая занималась удалением с лиц актеров щетины и прыщей.

На роль Чжоу Чанг в прошлой части поттерианы пробовались 3000 юных актрис. В кастинге на роль Полумны Лавгуд участвовало более 15000 кандидаток. Очередь из желающих участвовать в смотрах простиралась более чем на милю. В том числе среди них была Сирша Ронан, но ее сочли слишком молодой. Выбранная в итоге актриса Эванна Линч являлась большой поклонницей книг серии.

Эпизод поцелуя Гарри и Чжоу удалось снять только с 24 дубля. Следующая за этим сцена, где друзья обсуждают поцелуй, пошла не по сценарию из-за намеренных кривляний актеров, но режиссер решил ее сохранить.

Сюжетную линию с домовым эльфом Блэков, Кикимером, планировали вырезать из соображений уменьшения и так большого хронометража фильма. Однако Роулинг лично настояла на ее сохранении, так как домовик чрезвычайно важен для развития сюжета следующих частей саги. Впрочем, его участие в фильме все равно сократили. А вот старожилу серии, домовику Добби, не так повезло: все сцены с его участием были вырезаны на финальном монтаже фильма.

В картине присутствует более 1400 кадров с применением компьютерной графики, созданных на 11 разных студиях. Самыми сложными стали сцены взрыва в Атриуме Министерства магии и оживление огненной змеи, созданной Волан-де-Мортом в ходе битвы.

Новый персонаж фильма, Грохх, гигантский сводный брат Хагрида, ожил с помощью новой технологии под названием Soul Capturing, разработанной студией Image Metrics. Вместо создания персонажа с нуля, телодвижения и мимика актера Тони Модсли использовались для моделирования действий великана.