6.4
Он был тихоней

, 2007
He Was a Quiet Man
США / триллер, мелодрама, драма / 18+
О фильме

У Боба Маконэля как обычно паршивый день. Очередные восемь часов прозябания в унылом сером кабинете, обычное игнорирование всеми сотрудниками… Его нет. Он не существует. Этот день выдался особенно паршивым. Внезапные события переворачивают жизнь Боба и он спасает некую Ванессу от смерти. Но хотела ли она этого? А он? И что им теперь делать?

В ролях

Майкл ДеЛуис
Кристиан Слэйтер
Джеймисон Джонс
Кристина Лоусон
Джон Гулагер
Элиша Катберт
Режиссер Фрэнк А. Каппелло
Сценарист Фрэнк А. Каппелло
Композитор Джеф Бил
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 3 апреля 2009
Премьера в мире 11 марта 2007
Дата выхода
11 марта 2007 Россия Союз 16+
17 июля 2008 Австралия
7 декабря 2007 Великобритания
5 февраля 2009 Германия
8 января 2008 Греция
22 февраля 2008 Италия
11 марта 2007 Казахстан
23 ноября 2007 США
11 марта 2007 Украина
Бюджет $600 000
Сборы в мире $83 440
Производство Indelible Quarks, Neo Art & Logic
Другие названия
He Was a Quiet Man, A Fúria, A Fúria de um Homem Discreto, A legrosszabb nap, Amok - He Was a Quiet Man, Amok - Ignoriert. Unterschätzt., He Was a Quiet Man 2020, Jis buvo tylenis, La furia, Parecía un hombre tranquilo, Pedig olyan csendes ember volt..., Politis yperano ypopsias, Sıradan bir gündü, Sono otoko wa, shizuka na rinjin, Spokojny człowiek, Un uomo qualunque, Πολίτης υπεράνω υποψίας, Он был тихоней, その男は、静かな隣人

6.4
6.7 IMDb
Цитаты

Ralf Coleman Тогда скажи, как назовёшь человека, который достаточно дурак, чтобы нарываться на маньяка с чёртовым заряженным пистолетом?
Bob Maconel Я бы сказал, что это маньяк со своим собственным чёртовым заряженным пистолетом.

Отзывы о фильме

