Первая суббота мая, 2007

Каждый год на свет появляется около сорока тысяч жеребцов – но лишь двадцать из них, в конце концов, окажутся у ворот скачек в Кентукки – самых известных скачек в мире, которые знающие люди с трепетом именуют «двумя самыми волнующими минутами в истории спорта». Это событие – мечта всей жизни и истинная Мекка для любого коннозаводчика, но путь к тому, чтобы быть приглашенным на самые известные бега в мире, проходящие каждый год в первую субботу мая, никогда не бывает простым. Этот документальный фильм посвящен событиям на скачках в Кентукки в 2006 году. Дрессировщики со всего света - от Хот-Спрингз в Арканзасе до Дубаи в ОАЭ - привозят в Кентукки своих лошадей, среди которых оказывается и, пожалуй, самый знаменитый жеребец последних десятилетий – Барбаро, получивший во время этих бегов травму, стоившую ему в последствии жизни. Но даже трагическая судьба Барбаро не может перекрыть впечатление от этого невероятного события - состязаний, на алтарь победы в которых многие люди готовы положить всю свою жизнь.