В погоне за счастьем, 2006

В основе сюжета картины — реальная история, случившаяся в начале 80-х. Крис Гарнер, продавец никому не нужной медицинской техники, решает начать жизнь с нуля: поступает на работу стажёром в трейдинговую компанию. Шансы были против него: обычно лишь одному из двадцати начинающих игроков на бирже удаётся удержаться на своём месте. Жена покидает его, оставив с маленьким ребенком на руках, без жилья и средств к существованию. Но в погоне за своей мечтой Крис сумел не просто остаться на плаву, пережить безденежье, скитания по ночлежкам и даже тюремное заключение, но и основать в конце концов собственный бизнес и стать миллионером.