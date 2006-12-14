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В погоне за счастьем В погоне за счастьем
Киноафиша Фильмы В погоне за счастьем
The Pursuit of Happyness

В погоне за счастьем, 2006

2006 / США
8.0 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Крис Гарднер – трудяга, который изо всех сил пытается добиться успеха и обеспечить достойную жизнь своей семье, но удача упорно его игнорирует. Несмотря на все старания, дело Криса прогорает, жена бросает его, а сам Крис вместе с сыном остается на улице. Мужчина считает, что не имеет права опускать руки, и устраивается стажером в брокерскую компанию. Но стажировка длится полгода и не оплачивается, а значит, отцу и сыну предстоят очень непростые месяцы без жилья и каких-либо гарантий на успех.

  • Бездомные, которые снимались в массовке, получали минимальную оплату (8,62 доллара в час) и бесплатное питание. Для некоторых это были первые деньги, заработанные за долгое время.
  • Чтобы научить Уилла Смита собрать кубик Рубика менее чем за две минуты, были наняты чемпионы по собиранию этого кубика на скорость: Тайсон Мао, Тоби Мао и Ларс Петрус.
  • Кристофер-младший носил одну и ту же одежду на протяжении всего фильма. 
  • Фильм основан на реальных событиях, хотя некоторые элементы книги были изменены. Например, стажировка Гарднера не была бесплатной – он получал небольшую стипендию; он и мать его сына никогда не были женаты; сын во время стажировки был еще младенцем. 
  • На самом деле на программу обучения Дина Виттера принимали практически всех, кто сдал учебный экзамен. Тем не менее Гарднер набрал за тест впечатляющие 88%. 

В основе сюжета картины — реальная история, случившаяся в начале 80-х. Крис Гарнер, продавец никому не нужной медицинской техники, решает начать жизнь с нуля: поступает на работу стажёром в трейдинговую компанию. Шансы были против него: обычно лишь одному из двадцати начинающих игроков на бирже удаётся удержаться на своём месте. Жена покидает его, оставив с маленьким ребенком на руках, без жилья и средств к существованию. Но в погоне за своей мечтой Крис сумел не просто остаться на плаву, пережить безденежье, скитания по ночлежкам и даже тюремное заключение, но и основать в конце концов собственный бизнес и стать миллионером.

8.0 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 22 марта 2007
Премьера онлайн 14 марта 2008
Премьера в мире 14 декабря 2006
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Габриэле Муччино
Габриэле Муччино
В ролях
Уилл Смит
Уилл Смит
Джейден Смит
Джейден Смит
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Кевин Уэст
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В погоне за счастьем 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
unKnown 2 апреля 2015, 12:51
Спасибо всем за отзывы, схожу посмотреть обязательно сегодня-завтра.
Кстати, по трейлеру мне показалось, что Уилл Смита посадили на жесткую диету… Читать дальше…
Wollo 2 апреля 2015, 12:51
Фильм правда хорошоий

Может покажется некоторым тяжелым, но это правда жизни.

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