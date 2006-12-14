В погоне за счастьем, 2006

Крис Гарднер – трудяга, который изо всех сил пытается добиться успеха и обеспечить достойную жизнь своей семье, но удача упорно его игнорирует. Несмотря на все старания, дело Криса прогорает, жена бросает его, а сам Крис вместе с сыном остается на улице. Мужчина считает, что не имеет права опускать руки, и устраивается стажером в брокерскую компанию. Но стажировка длится полгода и не оплачивается, а значит, отцу и сыну предстоят очень непростые месяцы без жилья и каких-либо гарантий на успех.
В основе сюжета картины — реальная история, случившаяся в начале 80-х. Крис Гарнер, продавец никому не нужной медицинской техники, решает начать жизнь с нуля: поступает на работу стажёром в трейдинговую компанию. Шансы были против него: обычно лишь одному из двадцати начинающих игроков на бирже удаётся удержаться на своём месте. Жена покидает его, оставив с маленьким ребенком на руках, без жилья и средств к существованию. Но в погоне за своей мечтой Крис сумел не просто остаться на плаву, пережить безденежье, скитания по ночлежкам и даже тюремное заключение, но и основать в конце концов собственный бизнес и стать миллионером.
Кстати, по трейлеру мне показалось, что Уилл Смита посадили на жесткую диету… Читать дальше…
Может покажется некоторым тяжелым, но это правда жизни.
Смотреть всем)