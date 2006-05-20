Сексопатолог, у которой никогда не было оргазма, садо-мазо госпожа, испытывающая трудности с общением, гомосексуальная пара, раздумывающая, не перейти ли им к открытому браку и многие, многие другие. Всех их объединил полуподпольный клуб Shortbus, где тесно переплетены искусство, музыка, политика и, конечно же, безудержный секс. Действие фильма Джона Кэмерона Митчела разворачивается в Нью-Йорке, пережившем 11 сентября и правление Буша. Показывая веселые и грустные похождения своих героев, ищущих секса и любви, режиссер предлагает нашему вниманию новый способ примирить разум, чувства и плотские удовольствия.
|11 января 2007
|Россия
|Централ Партнершип
|11 января 2007
|Беларусь
|1 декабря 2006
|Великобритания
|18 октября 2006
|Германия
|9 февраля 2007
|Испания
|1 декабря 2006
|Италия
|11 января 2007
|Казахстан
|4 октября 2006
|Канада
|A
|4 октября 2006
|Норвегия
|18
|4 октября 2006
|США
|11 января 2007
|Украина
|4 октября 2006
|Финляндия
|K-18
|8 ноября 2006
|Франция
|16
|12 марта 2009
|Южная Корея
|19