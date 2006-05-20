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Постер фильма Клуб Shortbus
6.1
Киноафиша Фильмы Клуб Shortbus
6.1

Клуб Shortbus

, 2006
Shortbus
США / эротика, драма / 18+
Постер фильма Клуб Shortbus
6.1

О фильме

Сексопатолог, у которой никогда не было оргазма, садо-мазо госпожа, испытывающая трудности с общением, гомосексуальная пара, раздумывающая, не перейти ли им к открытому браку и многие, многие другие. Всех их объединил полуподпольный клуб Shortbus, где тесно переплетены искусство, музыка, политика и, конечно же, безудержный секс. Действие фильма Джона Кэмерона Митчела разворачивается в Нью-Йорке, пережившем 11 сентября и правление Буша. Показывая веселые и грустные похождения своих героев, ищущих секса и любви, режиссер предлагает нашему вниманию новый способ примирить разум, чувства и плотские удовольствия.

В ролях

Джастин Бонд
Линдсэй Бимиш
Severin
ПиДжей ДеБой
Jamie
Рафаель Баркер
Rob
Джей Брэннан
Питер Стиклс
Caleb, the Stalker
Ли Сук-Йин
Sofia
Пол Доусон
James
Adam Hardman
Jesse, the John
Дэвид Питту
Дэвид Питту
Jacuzzi Hunter
Джефф Уитти
Jacuzzi Hunted
Мики Коттрелл
Dead Man in the Jacuzzi
Режиссер Джон Кэмерон Митчелл
Сценарист Джон Кэмерон Митчелл
Композитор Yo La Tengo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 5 октября 2006
Премьера в мире 20 мая 2006
Дата выхода
11 января 2007 Россия Централ Партнершип
11 января 2007 Беларусь
1 декабря 2006 Великобритания
18 октября 2006 Германия
9 февраля 2007 Испания
1 декабря 2006 Италия
11 января 2007 Казахстан
4 октября 2006 Канада A
4 октября 2006 Норвегия 18
4 октября 2006 США
11 января 2007 Украина
4 октября 2006 Финляндия K-18
8 ноября 2006 Франция 16
12 марта 2009 Южная Корея 19
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $5 557 741
Производство THINKFilm, Fortissimo Films, Q Television
Другие названия
Shortbus, Tu última parada, Mokyklinis autobusas, Shortbus - Dove tutto è permesso, Shortbus - O comedie exxxtremă, Shortbus - Todos os Caminhos Levam ao Prazer, Shortbus: tu última parada, Šortbas, The Sex Film Project, Клуб «Shortbus», Шортбъс, 숏버스, ショートバス, Клуб «Микроавтобус», 性爱巴士, 短巴士, Клуб Shortbus

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Justin Bond Как говорила моя дорогая покойная подруга Лотус Вайнсток: «Раньше я хотела изменить мир. Теперь просто хочу уйти из комнаты с достоинством.»

Отзывы о фильме

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