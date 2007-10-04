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Девушка моих кошмаров Девушка моих кошмаров
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The Heartbreak Kid

Девушка моих кошмаров, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

После долгих поисков Эдди наконец-то нашел девушку, на которой готов жениться. Лайла казалась ему идеальной, но ровно до тех пор, пока они не отправились в совместный отпуск на свой медовый месяц. На мексиканском побережье Эдди открывается истинное лицо своей новой жены, которая оказывается глупой, ревнивой и с массой недостатков. И именно в этот момент Эдди знакомится с Мирандой, которая оказывается самим совершенством.

  • Изначально главные роли должны были сыграть Джейсон Бейтман и Эми Полер. 
  • На красной футболке, которую носит Мак, написано “1940-1980”. Это указание на годы жизни Джона Леннона.
  • Отца Эдди, Дока, играет Джерри Стиллер, отец Бена Стиллера в реальной жизни.
  • В фильме есть момент, где в Бена Стиллера летит булка. Эту булку бросал один из режиссеров фильма - Питер Фаррелли. 
  • Ремейк-пародия на фильм “Разбивающий сердца” 1972 года, написанный легендарным американским драматургом Нилом Саймоном. 
  • Героиня Малин Акерман поет песню “Rapture” группы “Blondie” во время поездки на машине в Мексику. Позже Акерман сыграла Дебби Харри из “Blondie” в фильме “Клуб «CBGB»”. 
  • Бена Стиллера в фильме зовут Эдди Кантроу. Это отсылка к фильму 1972 года, в котором главного героя звали Ленни Кантроу.

Молодожен, который уверен, что только что женился на женщине своей мечты, во время медового месяца встречает другую женщину. И теперь все меняется в его жизни. Он сходит с ума от любви к другой.

7.4 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 4 октября 2007
Премьера в мире 4 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Фаррелли
Питер Фаррелли
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Джерри Стиллер
Малин Акерман
Малин Акерман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка моих кошмаров 3 постера
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Девушка моих кошмаров смотреть онлайн

Девушка моих кошмаров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ку513 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - Говно, где только какого туалетного юмора уже не было, но здесь, мне кажется, перешли все границы- реально показали (слегка утрировали,… Читать дальше…
mEGAMEN 2 апреля 2015, 12:51
мне не очень понравился...очень натянутый фильм....пара смешных моментофф есть....а так...слабенько...(((
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