Девушка моих кошмаров, 2007

После долгих поисков Эдди наконец-то нашел девушку, на которой готов жениться. Лайла казалась ему идеальной, но ровно до тех пор, пока они не отправились в совместный отпуск на свой медовый месяц. На мексиканском побережье Эдди открывается истинное лицо своей новой жены, которая оказывается глупой, ревнивой и с массой недостатков. И именно в этот момент Эдди знакомится с Мирандой, которая оказывается самим совершенством.