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Time / Shi gan

Время, 2006

2006 / Япония / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Молодая пара встречается уже два года. Девушка боится, что юноша может от нее устать. Постоянные истерики приводят к тому, что однажды Чи-Ву находит в себе силы заняться сексом с Си-Хи лишь только после того, как она предлагает ему представить себе другую женщину. Как можно оставить о себе свежее и новое впечатление от каждой встречи у своего возлюбленного? Можно прибегнуть к пластической хирургии, полностью изменяя собственную внешность...

Улица с массой людей. Камера показывает бесконечные лица мужчин и женщин. Некоторые женщины ведут себя, как Си-Хи, но быть уверенным в этом сложно. Может Си-Хи среди них? Где она? И где сейчас Чи-Ву? Мы потеряли главных героев.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 31 мая 2007
Премьера в мире 30 июня 2006
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ким Ки Дук
Ким Ки Дук
В ролях
Сон Хён-а
Пак Чи-ён
Ха Джон-у
Ха Джон-у
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Время 2 постера
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