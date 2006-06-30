Время, 2006

Молодая пара встречается уже два года. Девушка боится, что юноша может от нее устать. Постоянные истерики приводят к тому, что однажды Чи-Ву находит в себе силы заняться сексом с Си-Хи лишь только после того, как она предлагает ему представить себе другую женщину. Как можно оставить о себе свежее и новое впечатление от каждой встречи у своего возлюбленного? Можно прибегнуть к пластической хирургии, полностью изменяя собственную внешность...

Улица с массой людей. Камера показывает бесконечные лица мужчин и женщин. Некоторые женщины ведут себя, как Си-Хи, но быть уверенным в этом сложно. Может Си-Хи среди них? Где она? И где сейчас Чи-Ву? Мы потеряли главных героев.